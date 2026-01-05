Nietypowa interwencja służb w Rząsinach! 32‑letni kierowca z powiatu lwóweckiego, który po pijanemu wpadł Fordem do rowu, próbował w pośpiechu „zatuszować” wypadek, odholowując auto leżące… na dachu. Jego plan szybko rozsypał się, gdy na miejsce dotarli funkcjonariusze policji, a alkomat wskazał blisko 1,5 promila.
2 stycznia br. służby powiatu lwóweckiego zostały skierowane do zgłoszenia o wypadku drogowym w miejscowości Rząsiny. Informacja, która wpłynęła na stanowisko Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim z telefonu komórkowego, wskazywała na pojazd znajdujący się w rowie.
Holował auto… „do góry kołami”
Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali jednak nietypową sytuację. Samochód, który według zgłoszenia miał leżeć w rowie, znajdował się około 100 metrów dalej. Jak ustalili policjanci, 32‑letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, kierując Fordem, wpadł w poślizg i zjechał z drogi. Chcąc jak najszybciej usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, poprosił znajomego o odholowanie auta. Mimo że samochód nie stał już na kołach, został przeciągnięty… „na dachu”.
1,5 promila alkoholu
Powodem pośpiechu kierowcy był fakt, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia – zarówno kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
