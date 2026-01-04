34-latek poprowadził auto po alkoholu, uciekając przed policją na drodze krajowej nr 94 między Legnicą a Chojnowem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w inny radiowóz. Dwaj funkcjonariusze i ścigany trafili do szpitala.
Jak poinformowała PAP kom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, policjanci ruchu drogowego w miejscowości Chojnów podjęli pościg za jednym z kierowców. Jego pojazd nosił widoczne ślady uszkodzeń, co zwróciło ich uwagę. Mężczyzna nie zareagował na wezwania do zatrzymania się.
Kierowca zderzył się z radiowozem
Kom. Ekiert powiedziała, że do pościgu włączyła się załoga drugiego radiowozu, która nadjechała z przeciwnej strony. Na łuku drogi w miejscowości Studnica ścigany kierowca doprowadził do zderzenia z tym radiowozem.
Jadąc z nadmierną prędkością, a wcześniej popełniając szereg wykroczeń w ruchu drogowym, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący radiowóz
— zrelacjonowała przebieg pościgu.
Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Do lecznicy trafił też ścigany kierowca. Badanie na zawartość alkoholu wykazało u niego blisko 0,4 promila. Policjanci sprawdzą też, czy nie znajdował się pod wpływem substancji odurzających.
Z ustaleń policjantów wynika, że wobec mężczyzny sąd dwukrotnie orzekał zakaz prowadzenia pojazdów. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie, czynności procesowe przeprowadzi z nim prokurator. Najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
