Funkcjonariusze policji z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie ujęli 37‑letniego mężczyznę, który przez dwa lata unikał odpowiedzialności przed sądem. Był on wcześniej skazany za liczne oszustwa, wyłudzenia kredytowe oraz pranie pieniędzy prowadzone w różnych częściach kraju. Mieszkaniec województwa śląskiego, który ukrywał się w Bieszczadach, spędzi w więzieniu niemal 16 lat.
Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 37‑letniego mężczyznę, za którym od ponad dwóch lat prowadzone były intensywne poszukiwania.
Mężczyzna był ścigany przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, a sądy w Bielsku‑Białej i Toruniu wydały za nim trzy listy gończe w celu odbycia kary blisko 16 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo prokuratury w Krakowie oraz w Bielsku‑Białej wydały kolejne listy gończe, nakazujące jego tymczasowe aresztowanie.
Poszukiwany ukrywał się… w Bieszczadach
Dzięki informacjom przekazanym przez policjantów z Żywca funkcjonariusze z Rzeszowa ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie powiatu leskiego. W minionym tygodniu policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie, wspierani przez funkcjonariuszy z Leska oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, udali się do miejscowości Przysłup, położonej zaledwie kilka kilometrów od granicy ze Słowacją.
W wytypowanym miejscu zatrzymano 37‑latka. Mężczyzna był skazany za liczne oszustwa, wyłudzenia kredytów oraz pranie pieniędzy na terenie całego kraju. Po zatrzymaniu trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
Policja przypomina, że wszelkie informacje dotyczące osób poszukiwanych mogą być przekazywane funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie pod numerem telefonu 783 707 017 lub drogą mailową.
