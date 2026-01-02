Warszawska prokuratura okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu bossowi pruszkowskiej mafii Andrzejowi Z., ps. Słowik oraz dwóm innych mężczyznom: Michałowi D., ps. Pieprzu oraz Krzysztofowi Cz., ps. Cycek. Mężczyźni oskarżeni są o próbę wymuszenia rozbójniczego 100 tys. złotych. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że mężczyźni oskarżeni są o to, że w okresie od 14 do 18 sierpnia 2025 roku, grożąc zamachem na życie lub zdrowie oraz na mienie, chcieli wymusić zapłatę 100 tys. zł rzekomego długu.
Celu nie osiągnęli, ponieważ zostali zatrzymani na gorącym uczynku 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy (50 tys. zł).
Słowik w areszcie
Ani Andrzej Z., ani żaden z pozostałych mężczyzn nie przyznali się wówczas do popełnienia zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzją sądu trafili do aresztu.
Andrzej Z., ps. Słowik był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego. Był oskarżony m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Miał 18 lat, gdy pierwszy raz trafił w ręce policji.
