Do policyjnego aresztu w Giżycku trafił 37-letni mieszkaniec okolic Giżycka w związku z zabójstwem taksówkarza w noc sylwestrową. 37-latek miał być ostatnim klientem kierowcy taksówki tej nocy.
Oficer asp. szt. Iwona Chruścińska poinformowała PAP, że 37-latek trafił do aresztu, gdzie trzeźwieje. Gdy go zatrzymywano miał promil alkoholu w organizmie.
Wszystkie czynności z tym mężczyzną będą wykonywane jutro
— dodała.
Tragiczna śmierć taksówkarza
Wieczorem, po godz. 21 policjanci z Giżycka zostali zaalarmowani przez parę jadącą autem, że taksówka przed nimi nie trzyma toru jazdy, auto jechało od krawężnika do krawężnika. Świadkowie jechali za taksówką, a naprzeciw nim wyjechał patrol policji.
Kiedy auto zatrzymało się i otworzono drzwi, okazało się, że kierowca taksówki jest cały pokrwawiony, ma krwawiące rany
— powiedziała Chruścińska.
Wezwana na miejsce karetka stwierdziła zgon 78-letniego taksówkarza.
Policja ustaliła ostatni kurs 78-letniego taksówkarza. Policjanci z wcześniejszych zdarzeń znali 37-latka. Zatrzymano go podczas patrolowania okolicy.
Jego wygląd wskazywał na to, że mógł mieć związek ze sprawą
— dodała Chruścińska.
Policjanci zatrzymali 37-latka
Policjanci zatrzymali 37-latka, który jest mieszkańcem gminy Giżycko. W jego domu zabezpieczono nóż, którym prawdopodobnie zadał taksówkarzowi co najmniej kilka ran.
O ewentualnych zarzutach policja ma informować po wykonaniu czynności z zatrzymanym, które zaplanowano na jutro.
