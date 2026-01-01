Tragiczna śmierć taksówkarza w Giżycku. Zaatakował go... pasażer. Zatrzymano 37-latka. "Policjanci znali mężczyznę z wcześniejszych zdarzeń"

  • Kryminał
  • opublikowano:
Tragiczna śmierć taksówkarza. Zaatakował go... pasażer / autor: Fratria
Tragiczna śmierć taksówkarza. Zaatakował go... pasażer / autor: Fratria

Do policyjnego aresztu w Giżycku trafił 37-letni mieszkaniec okolic Giżycka w związku z zabójstwem taksówkarza w noc sylwestrową. 37-latek miał być ostatnim klientem kierowcy taksówki tej nocy.

Oficer asp. szt. Iwona Chruścińska poinformowała PAP, że 37-latek trafił do aresztu, gdzie trzeźwieje. Gdy go zatrzymywano miał promil alkoholu w organizmie.

Wszystkie czynności z tym mężczyzną będą wykonywane jutro

— dodała.

Tragiczna śmierć taksówkarza

Wieczorem, po godz. 21 policjanci z Giżycka zostali zaalarmowani przez parę jadącą autem, że taksówka przed nimi nie trzyma toru jazdy, auto jechało od krawężnika do krawężnika. Świadkowie jechali za taksówką, a naprzeciw nim wyjechał patrol policji.

Kiedy auto zatrzymało się i otworzono drzwi, okazało się, że kierowca taksówki jest cały pokrwawiony, ma krwawiące rany

— powiedziała Chruścińska.

Wezwana na miejsce karetka stwierdziła zgon 78-letniego taksówkarza.

Policja ustaliła ostatni kurs 78-letniego taksówkarza. Policjanci z wcześniejszych zdarzeń znali 37-latka. Zatrzymano go podczas patrolowania okolicy.

Jego wygląd wskazywał na to, że mógł mieć związek ze sprawą

— dodała Chruścińska.

Policjanci zatrzymali 37-latka

Policjanci zatrzymali 37-latka, który jest mieszkańcem gminy Giżycko. W jego domu zabezpieczono nóż, którym prawdopodobnie zadał taksówkarzowi co najmniej kilka ran.

O ewentualnych zarzutach policja ma informować po wykonaniu czynności z zatrzymanym, które zaplanowano na jutro.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych