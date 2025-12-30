Para oskarżona o znęcanie się nad chłopcem. Robili to zarówno psychiczne, jak i fizycznie. Mężczyzna m.in. przypalał 5-latka papierosem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko parze, która wychowywała 5-letniego syna kobiety. Oboje odpowiedzą za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad chłopcem. Mężczyzna m.in. przypalał 5-latka papierosem.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział PAP, że akt oskarżenia w tej sprawie złożyła do sądu Prokuratura Rejonowa w Gdyni. Śledztwem zajmowali się funkcjonariusze z komisariatu w Gdyni-Śródmieściu.

Oboje oskarżeni żyli w konkubinacie. Sprawa znęcania się nad chłopcem wyszła na jaw latem tego roku.

Znęcała się nad swoim małoletnim synem

Śledczy oskarżyli 32-letnią Sylwię W.-D. o to, że od 9 czerwca 2025r. do 18 lipca 2025 roku w Gdyni znęcała się nad swoim małoletnim synem.

Kobieta miała chłopca wyzywać, poniżać i bić otwartą ręką w pośladki. Biegli jednak orzekli, że kobieta dopuściła się przestępstwa, mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Mężczyzna, który od lipca do października przebywał w areszcie, odpowie za znęcanie się nad chłopcem zarówno po pijanemu, jak i na trzeźwo. Marcin W. wyzywał dziecko, poniżał i bił. Zdaniem śledczych umyślnie przypalił też papierosem rękę chłopca.

Obecnie wobec oskarżonego jest stosowany dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania na mniej niż 100 metrów do chłopca.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

