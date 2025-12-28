„Rawscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji wielokrotnie notowanych za kradzieże na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz pomorskiego. Obaj byli poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności. Jeden z nich zmienił nawet swoje nazwisko, ale niewiele mu to pomogło. Najbliższe miesiące spędzą w aresztach śledczych” - przekazała starszy aspirant Agata Krawczyk w oficjalnym komunikacie policji.
Jak poinformowała starszy aspirant Agata Krawczyk, Policjanci Wydziału Kryminalnego prowadzący rozpoznanie wśród obcokrajowców, którzy przebywając na terenie RP, dokonują przestępstw, ustalili, że na terenie Rawy Mazowieckiej mogą przebywać obywatele Gruzji notowani za kradzieże.
22 grudnia 2025 roku po godzinie 16.00 patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd, którym kierował 24-letni Gruzin. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania i nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, po co przyjechał do Rawy. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych potwierdziły się przypuszczenia policjantów. Był wielokrotnie notowany za kradzieże oraz poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim do odbycia kary pozbawienia wolności
— czytamy w komunikacie policji.
Jak dodano, w tym czasie kryminalni zauważyli w innej części miasta mężczyznę, który mógł przemieszczać się razem z zatrzymanym 24-latkiem.
Przeczucie ich nie zmyliło, bo zatrzymany 27-letni obywatel Gruzji również okazał się być poszukiwany, a jego dokumenty były w kontrolowanym aucie. Wrócił do swojego kraju, gdzie zmienił nazwisko i ponownie wjechał do Polski. Mimo tego zabiegu został rozszyfrowany przez rawskich policjantów
— napisano i wskazano, że 27-latek był poszukiwany przez cztery prokuratury oraz wystawiono za nim list gończy.
Obaj mężczyźni zostali już przewiezieni do Aresztu Śledczego celem odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności. Najbliższe miesiące spędzą za kratami.
CZYTAJ WIĘCEJ: Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów. Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. „Byli skazani m.in. za rozbój czy kradzieże”
Łódzka Policja/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/749296-nie-pomogla-nawet-zmiana-nazwiska-dwaj-gruzini-zatrzymani
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.