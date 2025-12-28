„Sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu dla jednego z mężczyzn podejrzanych o udział w bójce przed dyskoteką w miejscowości Wnory-Wiechy, gdzie wskutek obrażeń zmarł 18-latek” – poinformowała policja. Drugi z podejrzanych ma m.in. dozór policji.
Policja informację o leżącym przed dyskoteką 18-latku z obrażeniami głowy otrzymała w nocy z 25 na 26 grudnia. Do poszkodowanego wezwano ratowników medycznych, ale życia chłopaka nie udało się uratować.
Zatrzymano dwóch 21-latków
W związku ze zdarzeniem zatrzymano dwóch 21-letnich mężczyzn. Wczoraj prokuratura postawiła im zarzuty.
Jeden z nich usłyszał zarzut udziału w bójce i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego nastąpiła śmierć pokrzywdzonego. Drugi z mężczyzn ma zarzut udziału w bójce.
Jak poinformował dziś rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu dla pierwszego z podejrzanych, któremu grozi dożywocie. Drugi ma dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. 21-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.
Tragedia po bójce młodocianych
Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w bójce uczestniczyli młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego i powiatu ostrołęckiego (woj. mazowieckie). Wczoraj rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Łomży Dorota Leszczyńska informowała, że pokrzywdzony po zadanym mu ciosie uderzył głową o betonowe podłoże, doznając m.in. obrzęku mózgu, co spowodowało jego zgon.
Prokurator poinformowała też wtedy, że czynności w tej sprawie są w toku i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.
