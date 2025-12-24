Nieoficjalnie: CBA zatrzymało ambasadora Polski we Francji Jana R. Sprawa ma związek z aferę Collegium Humanum

autor: Wikimedia Commons/Panek/CC BY-SA 4.0
autor: Wikimedia Commons/Panek/CC BY-SA 4.0

Funkcjonariusze CBA zatrzymali ambasadora Polski we Francji Jana R., a także bankowca Pawła P. i byłego parlamentarzystę PiS Maksa K. Sprawa ma związek z aferę Collegium Humanum - ustalił portal Goniec.pl.

Max K. i Paweł P. mieli zostać zatrzymani w swoich domach w poniedziałek 22 grudnia, a dzień później być przewiedzieni do Katowic, by w tamtejszej prokuraturze składać wyjaśnienia, a także brać udział w konfrontacjach.

Zatrzymanie ambasadora na lotnisku

W tym samym czasie miały być prowadzone czynności z udziałem Jana R., obecnego ambasadora RP we Francji. Według informacji portalu Goniec.pl, wczoraj wylądował na warszawskim „Okęciu”, gdzie już czekali na niego funkcjonariusze CBA. Zatrzymali go i przewieźli do Katowic, by również z nim prowadzić czynności.

Całe śledztwo dotyczy kwestii nielegalnego pozyskiwania dyplomów MBA w uczelni Collegium Humanum kierowanej przez Pawła C. Miały one być wykorzystywane jako przepustka do tego, by zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

tkwl/goniec.pl

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

