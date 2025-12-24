Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros poinformowała, że mężczyzna, który uprowadził i usiłował zabić 9-latka, usłyszał zarzuty. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt.
Praska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wzięcia 9-letniego chłopca jako zakładnika, a następnie usiłowania zabójstwa tego chłopca.
W niedzielę 36-letni obywatel Ukrainy uprowadził 9-latka z jego miejsca zamieszkania i uciekł. Policjanci znaleźli ich na Białołęce. Po trwających kilka godzin negocjacjach mężczyzna został zatrzymany.
Chłopiec z obrażeniami zagrażającymi jego życiu został przewieziony do szpitala. Pokrzywdzony nadal przebywa w szpitalu, jednak stan jego zdrowia jest stabilny
— zaznaczyła prok. Staros.
Zarzuty
36-letni Pavlo R. usłyszał zarzuty: usiłowania zabójstwa małoletniego w związku z wzięciem go jako zakładnika, przetrzymywania go ze szczególnym udręczeniem i spowodowania obrażeń zagrażających życiu pokrzywdzonego, uprowadzenia chłopca, kierowania gróźb karalnych, spowodowania lekkich obrażeń ciała u innej osoby, zmuszania innej osoby do określonego zachowania oraz zniszczenia mienia.
Za popełnienie zarzuconych mu czynów grozi dożywocie.
Podejrzany odmówił złożenia oświadczenia, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień na obecnym etapie postępowania
— przekazała prok. Staros.
Areszt
Prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt wobec Pavlo R., argumentując go obawą matactwa, grożącą surową karą, a także uzasadnioną obawą, że podejrzany popełni inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, czym mężczyzna groził.
Po godzinie 18.00 prok. Staros przekazała, że sąd zgodził się z tą argumentacją i zastosował trzymiesięczny areszt.
