Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Karolina Staros poinformowała, że mężczyzna, który uprowadził i usiłował zabić 9-latka, usłyszał zarzuty. Prokurator zawnioskował też o aresztowanie mężczyzny.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wzięcia 9-letniego chłopca jako zakładnika, a następnie usiłowania zabójstwa tego chłopca.
Ukrainiec uprowadził 9-latka
21 grudnia 36-letni obywatel Ukrainy uprowadził 9-latka z jego miejsca zamieszkania i uciekł. Policjanci znaleźli ich na Białołęce. Po trwających kilka godzin negocjacjach mężczyzna został zatrzymany.
Chłopiec, z obrażeniami zagrażającymi jego życiu, został przewieziony do szpitala. Pokrzywdzony nadal przebywa w szpitalu, jednak stan jego zdrowia jest stabilny
— zaznaczyła prok. Staros.
Zarzuty dla 36-letniego Pavla R.
36-letni Pavlo R. usłyszał zarzuty: usiłowania zabójstwa małoletniego w związku ze wzięciem go jako zakładnika, przetrzymywania go ze szczególnym udręczeniem i spowodowanie obrażeń zagrażających życiu pokrzywdzonego, uprowadzenie chłopca, kierowanie gróźb karalnych, spowodowanie lekkich obrażeń ciała u innej osoby, zmuszanie innej osoby do określonego zachowania oraz zniszczenie mienia.
Za popełnienie zarzuconych mu czynów grozi dożywocie.
Podejrzany odmówił złożenia oświadczenia, przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień na obecnym etapie postępowania
— przekazała prok. Staros.
Prokurator skierował do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt wobec Pavlo R., argumentując go obawą matactwa, grożącą surową karę, a także uzasadnioną obawą, że podejrzany popełni inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, czym mężczyzna groził.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
