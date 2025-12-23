„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi postępowanie w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21 grudnia w Legionowie” - przekazała Żandarmeria Wojskowa.
O napaści w Legionowie (woj. mazowieckie) informowały wczoraj media; jak czytamy w legionowskiej „Gazecie Powiatowej”, po południu w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów; zaatakowany trafił do szpitala, a postępowanie prowadzi policja.
Atakującym miał być żołnierz WP
Według kolejnych nieoficjalnych informacji lokalnego medium atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.
O prowadzonym postępowaniu ws. żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21 grudnia w Legionowie, poinformowała dziś w komunikacie na platformie X Żandarmeria Wojskowa.
Jak czytamy w komunikacie ŻW, postępowanie prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
