Żołnierz z maczetą w ręku zaatakował cywila? Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi postępowanie

Żołnierz z maczetą zaatakował cywila? / autor: Fratria

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi postępowanie w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21 grudnia w Legionowie” - przekazała Żandarmeria Wojskowa.

O napaści w Legionowie (woj. mazowieckie) informowały wczoraj media; jak czytamy w legionowskiej „Gazecie Powiatowej”, po południu w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Kochanowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował jednego z przechodniów; zaatakowany trafił do szpitala, a postępowanie prowadzi policja.

Atakującym miał być żołnierz WP

Według kolejnych nieoficjalnych informacji lokalnego medium atakującym miał być żołnierz Wojska Polskiego.

O prowadzonym postępowaniu ws. żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść 21 grudnia w Legionowie, poinformowała dziś w komunikacie na platformie X Żandarmeria Wojskowa.

Jak czytamy w komunikacie ŻW, postępowanie prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

