Napad z bronią w ręku na sklep w Łodzi. Jest areszt dla sprawców. Ukradli całe... 2 tysiące złotych. Grozi im nawet 20 lat więzienia

  • Kryminał
  • opublikowano:
Jeden z podejrzanych / autor: Łódzka Policja
Jeden z podejrzanych / autor: Łódzka Policja

Do aresztu trafiło dwóch podejrzanych o dokonanie napadu z bronią palną na sklep w Łodzi. Jeden z nich miał wycelować pistolet w sprzedawczynię, żądając wydania pieniędzy z kasy. Poszukiwania mężczyzn trwały od listopada. Grozi im do 20 lat więzienia.

Do napadu doszło 25 listopada w jednym z łódzkich sklepów znanej sieci.

Jeden z zamaskowanych podejrzanych wszedł do środka i wycelował pistolet w kierunku sprzedawczyni, a następnie zażądał wydania pieniędzy z kasy. Drugi z mężczyzn pozostał przed sklepem, obserwując otoczenie. W ten sposób pokrzywdzona została zmuszona do przekazania podejrzanym ponad 2000 zł 

— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.

Podejrzani zostali zatrzymani

Policjanci zatrzymali w ubiegłym tygodniu podejrzanych w wieku 31 i 27 lat. Obu domniemanym sprawcom napadu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem broni palnej, za które grozi do 20 lat więzienia. Starszemu grozi surowszy wymiar kary z uwagi na dokonanie w przeszłości podobnego przestępstwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty podejrzani o rozbój zostali aresztowani na trzy miesiące.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

