Do aresztu trafiło dwóch podejrzanych o dokonanie napadu z bronią palną na sklep w Łodzi. Jeden z nich miał wycelować pistolet w sprzedawczynię, żądając wydania pieniędzy z kasy. Poszukiwania mężczyzn trwały od listopada. Grozi im do 20 lat więzienia.
Do napadu doszło 25 listopada w jednym z łódzkich sklepów znanej sieci.
Jeden z zamaskowanych podejrzanych wszedł do środka i wycelował pistolet w kierunku sprzedawczyni, a następnie zażądał wydania pieniędzy z kasy. Drugi z mężczyzn pozostał przed sklepem, obserwując otoczenie. W ten sposób pokrzywdzona została zmuszona do przekazania podejrzanym ponad 2000 zł
— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
Podejrzani zostali zatrzymani
Policjanci zatrzymali w ubiegłym tygodniu podejrzanych w wieku 31 i 27 lat. Obu domniemanym sprawcom napadu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem broni palnej, za które grozi do 20 lat więzienia. Starszemu grozi surowszy wymiar kary z uwagi na dokonanie w przeszłości podobnego przestępstwa.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty podejrzani o rozbój zostali aresztowani na trzy miesiące.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748961-napad-z-bronia-w-reku-w-lodzi-jest-areszt-dla-sprawcow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.