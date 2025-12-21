Jak ustaliło Radio Gdańsk, funkcjonariusze policji prowadzili obławę na napastnika, który ugodził nożem mężczyznę na jednej z ulic w gdańskim Śródmieściu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, jednak jego stan nie jest jeszcze znany.
„Sprawą zajęli się kryminalni”
Do zdarzenia doszło po godzinie 13 przy ul. Stągiewnej. Jak przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy miejskiej, na miejscu działają funkcjonariusze z zespołu dochodzeniowo‑śledczego oraz technik kryminalistyki, którzy prowadzą oględziny i zabezpieczają materiał dowodowy. W działaniach uczestniczy również przewodnik z psem tropiącym.
Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szczegółowo sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, monitoringi oraz rozmawiają z osobami mogącymi mieć przydatne dla sprawy informację
— wskazał Chrzanowski.
Funkcjonariusze przekazali, że po krótkich poszukiwaniach udało się ująć sprawcę ataku. Zatrzymanym okazał się 26‑letni obywatel Polski, który został osadzony w policyjnym areszcie. Śledczy pracują nad ustaleniem przyczyn napaści oraz pełnego przebiegu zdarzenia.
Prokuratura została poinformowana o całym zdarzeniu.
Radio Gdańsk/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748825-atak-nozownika-w-gdansku-sprawca-w-rekach-policji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.