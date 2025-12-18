Pod zarzutem usiłowania zabójstwa został aresztowany 53-latek, który wtargnął do domu byłej partnerki w Bytomiu, oblał ją nieznaną substancją i postrzelił w głowę. Policja znalazła w jego mieszkaniu pistolety i karabiny wystrzeliwujące stalowe i plastikowe kulki.
Komenda Miejska Policji w Bytomiu podała, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło 15 grudnia wieczorem. Mundurowi, którzy pojechali pod wskazany adres, zastali ranną kobietę. Załoga karetki pogotowia udzieliła jej pomocy i zabrała do szpitala.
Jak wynika z ustaleń policjantów, po tym, jak mężczyzna dostał się do domu kobiety, pomiędzy byłymi partnerami doszło do awantury. W jej trakcie 53-latek wylał nieznaną substancję na twarz i dekolt byłej partnerki, a następnie postrzelił ją, w wyniku czego doznała ona obrażeń głowy. Po całym zdarzeniu mężczyzna opuścił dom
— relacjonowała komenda.
53-latek został zatrzymany
Policjanci namierzyli i wkrótce zatrzymali 53-latka. W mieszkaniu znaleźli aluminiowy kij bejsbolowy i egzemplarze replik broni długiej i krótkiej oraz stalowe i plastikowe kulki.
To najprawdopodobniej takimi właśnie pociskami mężczyzna postrzelił byłą partnerkę
— przypuszcza policja.
Wczoraj zatrzymany został doprowadzony do bytomskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora został aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić nawet dożywocie.
