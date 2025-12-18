Wtargnął do jej domu, oblał nieznaną substancją i postrzelił w głowę. 53-latek brutalnie zaatakował byłą partnerkę. Grozi mu dożywocie

  • Kryminał
  • opublikowano:
Zatrzymany 53-latek / autor: Policja Śląska
Zatrzymany 53-latek / autor: Policja Śląska

Pod zarzutem usiłowania zabójstwa został aresztowany 53-latek, który wtargnął do domu byłej partnerki w Bytomiu, oblał ją nieznaną substancją i postrzelił w głowę. Policja znalazła w jego mieszkaniu pistolety i karabiny wystrzeliwujące stalowe i plastikowe kulki.

Komenda Miejska Policji w Bytomiu podała, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło 15 grudnia wieczorem. Mundurowi, którzy pojechali pod wskazany adres, zastali ranną kobietę. Załoga karetki pogotowia udzieliła jej pomocy i zabrała do szpitala.

Jak wynika z ustaleń policjantów, po tym, jak mężczyzna dostał się do domu kobiety, pomiędzy byłymi partnerami doszło do awantury. W jej trakcie 53-latek wylał nieznaną substancję na twarz i dekolt byłej partnerki, a następnie postrzelił ją, w wyniku czego doznała ona obrażeń głowy. Po całym zdarzeniu mężczyzna opuścił dom

— relacjonowała komenda.

53-latek został zatrzymany

Policjanci namierzyli i wkrótce zatrzymali 53-latka. W mieszkaniu znaleźli aluminiowy kij bejsbolowy i egzemplarze replik broni długiej i krótkiej oraz stalowe i plastikowe kulki.

To najprawdopodobniej takimi właśnie pociskami mężczyzna postrzelił byłą partnerkę

— przypuszcza policja.

Wczoraj zatrzymany został doprowadzony do bytomskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratora został aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić nawet dożywocie.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

