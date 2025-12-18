Niebezpieczny więzień uciekł ze szpitala psychiatrycznego. "25-latek był tymczasowo aresztowany za znęcanie się nad rodziną"

Policja złapała niebezpiecznego 25-latka, który uciekł wczoraj ze szpitala psychiatrycznego na Podkarpaciu. Na zdjęciu ilustracyjnym sygnalizacja policyjna / autor: Fratria
Policja złapała niebezpiecznego 25-latka, który uciekł wczoraj ze szpitala psychiatrycznego na Podkarpaciu. „Został zatrzymany na terenie powiatu łańcuckiego” - czytamy w komunikacie KMP w Przemyślu.

Do ucieczki doszło wczoraj w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy. 25-letni mężczyzna opuścił obiekt, miał na sobie tylko niebieskie spodnie. Nie posiadał ubrań od pasa w górę oraz butów. Mężczyzna był pilnowany przez funkcjonariuszy służby więziennej.

Funkcjonariusze ustalili miejsce, gdzie może przebywać mężczyzna. Dziś rano 25-latek został zatrzymany na terenie powiatu łańcuckiego

— czytamy w komunikacie KMP w Przemyślu.

Apel policji

Wcześniej policja wystosowała apel, żeby zachować szczególną ostrożność, ponieważ mężczyzna może być niebezpieczny.

25-latek był tymczasowo aresztowany za znęcanie się nad rodziną

— poinformowała policja.

Adam Bąkowski/KMP w Przemyślu

