Policja złapała niebezpiecznego 25-latka, który uciekł wczoraj ze szpitala psychiatrycznego na Podkarpaciu. „Został zatrzymany na terenie powiatu łańcuckiego” - czytamy w komunikacie KMP w Przemyślu.
Do ucieczki doszło wczoraj w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy. 25-letni mężczyzna opuścił obiekt, miał na sobie tylko niebieskie spodnie. Nie posiadał ubrań od pasa w górę oraz butów. Mężczyzna był pilnowany przez funkcjonariuszy służby więziennej.
Funkcjonariusze ustalili miejsce, gdzie może przebywać mężczyzna. Dziś rano 25-latek został zatrzymany na terenie powiatu łańcuckiego
— czytamy w komunikacie KMP w Przemyślu.
Apel policji
Wcześniej policja wystosowała apel, żeby zachować szczególną ostrożność, ponieważ mężczyzna może być niebezpieczny.
25-latek był tymczasowo aresztowany za znęcanie się nad rodziną
— poinformowała policja.
Adam Bąkowski/KMP w Przemyślu
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748569-niebezpieczny-wiezien-uciekl-ze-szpitala-psychiatrycznego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.