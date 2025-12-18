„Z Polski deportowano kolejnych 10 Gruzinów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. To już 15 tego typu akcja deportacyjna” - poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Minister spraw wewnętrznych i administracji dodał, że od początku roku w tym trybie Polskę opuściło ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem.
Straż Graniczna wyjaśniła w komunikacie, że dziesięciu obywateli Gruzji opuściło Polskę samolotem czarterowym z Łodzi 17 grudnia. Operacja z udziałem SG została zorganizowana przez stronę niemiecką we współpracy z Agencją Frontex.
Gruzini byli skazani m.in. za rozbój
Jak dodała SG, wszyscy cudzoziemcy mieli decyzje zobowiązujące do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu.
Siedmiu Gruzinów było wcześniej karanych prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwa popełnione w Polsce. Cudzoziemcy zostali skazani między innymi za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających. Dwaj inni nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w kraju. Dane kolejnego Gruzina figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany
— przekazała.
Gruzini zostali pod konwojem doprowadzeni z ośrodków dla cudzoziemców do placówki SG w Łodzi, skąd na pokładzie samolotu odlecieli do Tbilisi.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748568-z-polski-deportowano-10-gruzinow-stanowili-zagrozenie
