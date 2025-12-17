„Sąd zastosował wobec 12-letniej dziewczynki zatrzymanej w sprawie zabójstwa 11-latki w Jeleniej Górze środek tymczasowy” – poinformowała dziennikarzy wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska. Nie powiedziała, jaki to środek i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy.
Przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. Sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję. Akta sprawy trafiły z policji do sądu.
Posiedzenie sądu
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska w odczytanym mediom oświadczeniu poinformowała, że odbyło się posiedzenie z udziałem 12-latki.
Na tym posiedzeniu sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy
— powiedziała sędzia, nie odpowiadając na pytanie, o jaki środek chodzi.
Dzień wcześniej wyjaśniała, że może chodzić o środki tymczasowe w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie leczniczym czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
