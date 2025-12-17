Tragedia w Jeleniej Górze. Sąd zastosował środek tymczasowy wobec 12-latki podejrzanej o zabójstwo 11-letniej dziewczynki

Na zdj. znicze przed szkołą podstawową nr 10 w Jeleniej Górze - Sąd zastosował środek tymczasowy wobec 12-latki podejrzanej o dokonanie zabójstwa 11-latki / autor: PAP/Krzysztof Ćwik
Sąd zastosował wobec 12-letniej dziewczynki zatrzymanej w sprawie zabójstwa 11-latki w Jeleniej Górze środek tymczasowy” – poinformowała dziennikarzy wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska. Nie powiedziała, jaki to środek i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. Sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję. Akta sprawy trafiły z policji do sądu.

Posiedzenie sądu

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska w odczytanym mediom oświadczeniu poinformowała, że odbyło się posiedzenie z udziałem 12-latki.

Na tym posiedzeniu sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy

— powiedziała sędzia, nie odpowiadając na pytanie, o jaki środek chodzi.

Dzień wcześniej wyjaśniała, że może chodzić o środki tymczasowe w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie leczniczym czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Adrian Siwek/PAP

