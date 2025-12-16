Wczoraj w Jeleniej Górze doszło do makabrycznego odkrycia. Przy ul. Wyspiańskiego znaleziono zwłoki 11-letniej uczennicy. W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią dziewczynkę. „One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane” - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.
Tragiczne odkrycie
Na jej ciele widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono zwłoki, ślady i dowody. Zatrzymano też osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem
— powiedziała prok. Węglarowicz-Makowska.
Dodała, policja zatrzymała 12-letnią uczennicę tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona.
One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane
— zastrzegła rzecznik prokuratury.
Sprawą 12-latki zajmie się dziś sąd rodzinny, który wcześniej wyraził zgodę na jej zatrzymanie.
Zwłoki 11-letniej ofiary (policja podawała wcześniej, że chodzi o 12-letnią dziewczynkę) znaleziono wczoraj po południu przy ul. Wyspiańskiego nieopodal miejscowej szkoły. Wieczorem poinformowano, że w sprawie wytypowano osobę nieletnią, która mogła mieć związek z zabójstwem.
„Wspaniała dziewczynka”
Głos ws. tragedii zabrał dyrektor SP nr 10 w Jeleniej Górze Paweł Domagała.
Wspaniała dziewczynka, pogodna, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce, wzorowa uczennica, która brała udział zarówno w zajęciach wolontariatu szkolnego, wsparcia dla innych uczniów, angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona. Bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata
— powiedział „Faktowi”.
Wsparci psychologów i pedagogów
Po tragedii prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak potwierdzili urzędnicy w nadesłanym po jego zakończeniu komunikacie, ofiara to uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.
W Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta
— zapowiedział rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko.
Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.
Spotkania z pedagogami i psychologami mają też odbyć się na terenie pozostałych szkół, a za ich organizację mają odpowiadać dyrektorzy. W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z wczorajszą tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego.
Adam Bąkowski/PAP/Fakt.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748379-zabojstwo-11-latki-zatrzymano-rok-starsza-dziewczynke
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.