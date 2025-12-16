Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Szkoła w żałobie. "Była wspaniałą, wzorową uczennicą". Zatrzymano rok starszą dziewczynkę

  • Kryminał
  • opublikowano:
Policja przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, gdzie znaleziono ciało 11-letniej uczennicy SP nr 10. w Jeleniej Górze / autor: PAP/Wojciech Kamiński
Policja przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, gdzie znaleziono ciało 11-letniej uczennicy SP nr 10. w Jeleniej Górze / autor: PAP/Wojciech Kamiński

Wczoraj w Jeleniej Górze doszło do makabrycznego odkrycia. Przy ul. Wyspiańskiego znaleziono zwłoki 11-letniej uczennicy. W związku ze sprawą zatrzymano 12-letnią dziewczynkę. „One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane” - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

Tragiczne odkrycie

Na jej ciele widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono zwłoki, ślady i dowody. Zatrzymano też osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem

— powiedziała prok. Węglarowicz-Makowska.

Dodała, policja zatrzymała 12-letnią uczennicę tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona.

One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane

— zastrzegła rzecznik prokuratury.

Sprawą 12-latki zajmie się dziś sąd rodzinny, który wcześniej wyraził zgodę na jej zatrzymanie.

Zwłoki 11-letniej ofiary (policja podawała wcześniej, że chodzi o 12-letnią dziewczynkę) znaleziono wczoraj po południu przy ul. Wyspiańskiego nieopodal miejscowej szkoły. Wieczorem poinformowano, że w sprawie wytypowano osobę nieletnią, która mogła mieć związek z zabójstwem.

Wspaniała dziewczynka”

Głos ws. tragedii zabrał dyrektor SP nr 10 w Jeleniej Górze Paweł Domagała.

Wspaniała dziewczynka, pogodna, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce, wzorowa uczennica, która brała udział zarówno w zajęciach wolontariatu szkolnego, wsparcia dla innych uczniów, angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona. Bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata

— powiedział „Faktowi”.

Wsparci psychologów i pedagogów

Po tragedii prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak potwierdzili urzędnicy w nadesłanym po jego zakończeniu komunikacie, ofiara to uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

W Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta

— zapowiedział rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko.

Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.

Spotkania z pedagogami i psychologami mają też odbyć się na terenie pozostałych szkół, a za ich organizację mają odpowiadać dyrektorzy. W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z wczorajszą tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego.

Adam Bąkowski/PAP/Fakt.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych