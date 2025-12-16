Policjanci z Woli zostali wezwani do awantury domowej. Na balkonie znaleźli prawie 3 kg narkotyków. Zatrzymali mężczyznę, który został aresztowany.
Nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji przekazała, że policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z lokali.
Na miejscu drzwi od mieszkania otworzył 30-letni mężczyzna. Od razu wyjaśnił, że między nim a jego dziewczyną doszło do sprzeczki, co też potwierdziła obecna na miejscu kobieta, nikt nie potrzebował pomocy medycznej
– dodała.
Jednak policjanci wyczuli charakterystyczny zapach mogący świadczyć o obecności narkotyków. Na balkonie znaleźli dwie torby i karton z zawartością suszu roślinnego.
To nie pierwsze jego przestępstwo
30-latek został zatrzymany. Okazało się, że miał już wcześniej do czynienia z organami ścigania i był notowany za przestępstwa związane z narkotykami.
W prokuraturze usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zadecydował o trzech miesiącach aresztu dla mężczyzny. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748377-narkotyki-na-balkonie-to-odkryli-policjanci-z-warszawy
