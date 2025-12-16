To nie była typowa interwencja. Policjanci przyjechali do awantury domowej. Na balkonie znaleźli... prawie 3 kg narkotyków

Policjanci z Woli zostali wezwani do awantury domowej. Na balkonie znaleźli prawie 3 kg narkotyków. / autor: Fratria
Policjanci z Woli zostali wezwani do awantury domowej. Na balkonie znaleźli prawie 3 kg narkotyków. Zatrzymali mężczyznę, który został aresztowany.

Nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji przekazała, że policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z lokali.

Na miejscu drzwi od mieszkania otworzył 30-letni mężczyzna. Od razu wyjaśnił, że między nim a jego dziewczyną doszło do sprzeczki, co też potwierdziła obecna na miejscu kobieta, nikt nie potrzebował pomocy medycznej

– dodała.

Jednak policjanci wyczuli charakterystyczny zapach mogący świadczyć o obecności narkotyków. Na balkonie znaleźli dwie torby i karton z zawartością suszu roślinnego.

To nie pierwsze jego przestępstwo

30-latek został zatrzymany. Okazało się, że miał już wcześniej do czynienia z organami ścigania i był notowany za przestępstwa związane z narkotykami.

W prokuraturze usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zadecydował o trzech miesiącach aresztu dla mężczyzny. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

PAP/Tomasz Karpowicz

