Małopolska policja opublikowała nagranie z interwencji funkcjonariuszy policji wobec agresywnego mężczyzny, która zakończyła się śmiercią napastnika.
Ustalenia prokuratury
Zgodnie z ustaleniami prokuratury, 10 grudnia ok. godz. 11:30 na terenie parkingu jednej z firm mieszczących się w Myślenicach pojawił się młody mężczyzna uzbrojony w nóż i prawdopodobnie kij bejsbolowy. Zaatakował on jednego z pracowników firmy, a potem nożem kilka razy ranił rejon szyi i klatki piersiowej pracownika ochrony. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
Wezwani na miejsce policjanci podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, który miał nie reagować na wezwania funkcjonariuszy i - według prokuratury - trzymając w ręce nóż bezpośrednio zmierzał do zaatakowania jednego z policjantów.
Pomimo wezwań i kierowanych w stronę napastnika ostrzeżeń nie zaprzestał on zamachu. Funkcjonariusz bezpośrednio zaatakowany oddał w kierunku mężczyzny strzały z broni palnej, w wyniku czego zmarł
— powiedziała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.
Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadzi postępowanie pod kątem usiłowania zabójstwa. Ustalane będzie, czy zostały zachowane wszystkie procedury związane z użyciem broni palnej przez policjanta.
Adrian Siwek/PAP
