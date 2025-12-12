WIDEO

Nożownik został śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Małopolska policja udostępniła nagranie z interwencji. Zobacz, co się stało

  • Kryminał
  • opublikowano:
Policja opublikowała nagranie z interwencji, która zakończyła się śmiercią nożownika. / autor: PAP/Art Service
Policja opublikowała nagranie z interwencji, która zakończyła się śmiercią nożownika. / autor: PAP/Art Service

Małopolska policja opublikowała nagranie z interwencji funkcjonariuszy policji wobec agresywnego mężczyzny, która zakończyła się śmiercią napastnika.

Ustalenia prokuratury

Zgodnie z ustaleniami prokuratury, 10 grudnia ok. godz. 11:30 na terenie parkingu jednej z firm mieszczących się w Myślenicach pojawił się młody mężczyzna uzbrojony w nóż i prawdopodobnie kij bejsbolowy. Zaatakował on jednego z pracowników firmy, a potem nożem kilka razy ranił rejon szyi i klatki piersiowej pracownika ochrony. Następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Wezwani na miejsce policjanci podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, który miał nie reagować na wezwania funkcjonariuszy i - według prokuratury - trzymając w ręce nóż bezpośrednio zmierzał do zaatakowania jednego z policjantów.

Pomimo wezwań i kierowanych w stronę napastnika ostrzeżeń nie zaprzestał on zamachu. Funkcjonariusz bezpośrednio zaatakowany oddał w kierunku mężczyzny strzały z broni palnej, w wyniku czego zmarł

— powiedziała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadzi postępowanie pod kątem usiłowania zabójstwa. Ustalane będzie, czy zostały zachowane wszystkie procedury związane z użyciem broni palnej przez policjanta.

CZYTAJ TAKŻE: Tragedia w Myślenicach. Napastnik z nożem śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy

Adrian Siwek/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych