W nocy ze środy na czwartek na drodze S8 została pobita grupa kibiców z Hiszpanii, która jechała na mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano. Policja zatrzymała siedem osób, wśród których znalazła się funkcjonariuszka Służby Więziennej. „Dziś ma się rozpocząć postępowanie dyscyplinarne wobec zatrzymanej przez policję funkcjonariuszki Służby Więziennej z Białegostoku” - poinformowała rzeczniczka SW ppłk Arleta Pęconek. Kobieta jest podejrzewana o udział w napaści na hiszpańskich kibiców niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.
Rzeczniczka SW przekazała, że do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Poborze.
Trwają czynności wyjaśniające. Zostanie dziś wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych
— powiedziała Arleta Pęconek.
CZYTAJ TAKŻE: Nieprawidłowości ws. doprowadzonej na pogrzeb… w kajdankach! Służba Więzienna: Zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe
Trzy osoby trafiły do szpitala
Do ataku na hiszpańskich kibiców doszło w nocy ze środy na czwartek. Jechali na czwartkowy mecz Jagiellonii Białystok z hiszpańską Rayo Vallecano.
Mazowiecka policja o godz. 0:46 dostała zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób na trasie do Białegostoku. Patrol zastał tam dwa autokary z kibicami z Hiszpanii, którzy zostali zaatakowani przez kilkadziesiąt osób. Trzy osoby trafiły do szpitala.
Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób. Zabezpieczyli m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i drewniane oraz nożyce do cięcia metalu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748117-funkcjonariuszka-sw-podejrzewana-o-pobicie-kibicow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.