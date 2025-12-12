Funkcjonariuszka Służby Więziennej podejrzewana o udział w pobiciu hiszpańskich kibiców. Rusza postępowanie dyscyplinarne

  • Kryminał
  • opublikowano:
Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec zatrzymanej przez policję funkcjonariuszki Służby Więziennej z Białegostoku / autor: Fratria
Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec zatrzymanej przez policję funkcjonariuszki Służby Więziennej z Białegostoku / autor: Fratria

W nocy ze środy na czwartek na drodze S8 została pobita grupa kibiców z Hiszpanii, która jechała na mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano. Policja zatrzymała siedem osób, wśród których znalazła się funkcjonariuszka Służby Więziennej. „Dziś ma się rozpocząć postępowanie dyscyplinarne wobec zatrzymanej przez policję funkcjonariuszki Służby Więziennej z Białegostoku” - poinformowała rzeczniczka SW ppłk Arleta Pęconek. Kobieta jest podejrzewana o udział w napaści na hiszpańskich kibiców niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

Rzeczniczka SW przekazała, że do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Poborze.

Trwają czynności wyjaśniające. Zostanie dziś wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych

— powiedziała Arleta Pęconek.

CZYTAJ TAKŻE: Nieprawidłowości ws. doprowadzonej na pogrzeb… w kajdankach! Służba Więzienna: Zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe

Trzy osoby trafiły do szpitala

Do ataku na hiszpańskich kibiców doszło w nocy ze środy na czwartek. Jechali na czwartkowy mecz Jagiellonii Białystok z hiszpańską Rayo Vallecano.

Mazowiecka policja o godz. 0:46 dostała zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób na trasie do Białegostoku. Patrol zastał tam dwa autokary z kibicami z Hiszpanii, którzy zostali zaatakowani przez kilkadziesiąt osób. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób. Zabezpieczyli m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i drewniane oraz nożyce do cięcia metalu.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk oszukał więzienników? Miał być dodatek mieszkaniowy, prace się nie rozpoczęły. „Komitet Protestacyjny odwiesza Ogólnopolski Protest”

Robert Knap/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych