W powiecie kolskim policjanci zatrzymali prokuratora, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Jak donosi radio RMF, mężczyzna odmówił badania alkomatem. „Trwa przygotowywanie wniosku o uchylenie mu immunitetu”.
Do zdarzenia doszło w powiecie kolskim. Prokurator miał doprowadzić do kolizji drogowej, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.
Sytuacja miała miejsce po południu 11 grudnia na drodze w okolicach wielkopolskiego Koła. Prokurator miał wjechać w tył drugiego pojazdu, gdy ten zatrzymał się, reagując na sygnał kierującego ruchem. Droga jest w remoncie.
Na miejsce wezwano policję. Sprawca kolizji odmówił poddania się badaniu alkomatem, pobrano więc od niego krew
– pisze rmf24.pl.
Mężczyzna spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań. Wyraził na to zgodę jego przełożony dyscyplinarny. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, a także przygotowywanie dokumentów do wniosku o uchylenie prokuratorskiego immunitetu
– czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/748056-prokurator-na-podwojnym-gazie-odmowil-badania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.