Prokurator na podwójnym gazie? Kolizja w okolicach Koła. RMF: "Odmówił poddania się badaniu alkomatem"

  • Kryminał
  • opublikowano:
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

W powiecie kolskim policjanci zatrzymali prokuratora, który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Jak donosi radio RMF, mężczyzna odmówił badania alkomatem. „Trwa przygotowywanie wniosku o uchylenie mu immunitetu”.

Do zdarzenia doszło w powiecie kolskim. Prokurator miał doprowadzić do kolizji drogowej, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.

Sytuacja miała miejsce po południu 11 grudnia na drodze w okolicach wielkopolskiego Koła. Prokurator miał wjechać w tył drugiego pojazdu, gdy ten zatrzymał się, reagując na sygnał kierującego ruchem. Droga jest w remoncie.

Na miejsce wezwano policję. Sprawca kolizji odmówił poddania się badaniu alkomatem, pobrano więc od niego krew

– pisze rmf24.pl.

Mężczyzna spędził noc w policyjnej izbie zatrzymań. Wyraził na to zgodę jego przełożony dyscyplinarny. Trwa wyjaśnianie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, a także przygotowywanie dokumentów do wniosku o uchylenie prokuratorskiego immunitetu

– czytamy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych