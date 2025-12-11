Hiszpańscy kibice zostali zaatakowani w Polsce na trasie S8. Łącznie zatrzymano siedem osób. "Policjanci zabezpieczają dowody"

Hiszpańscy kibice zostali zaatakowani w Polsce na strasie S8
Hiszpańscy kibice zostali zaatakowani w Polsce na strasie S8 / autor: Fratria

Grupa zamaskowanych osób zablokowała przejazd dwóch autokarom z hiszpańskimi kibicami. Doszło do konfrontacji, po której do szpitala trafiły trzy osoby” - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu. W związku ze sprawą zatrzymano łącznie siedem osób.

O ataku z wczoraj na dziś na trasie S8 w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej poinformowało RMF FM. Jak przekazała mazowiecka policja, o godz. 0.46 tamtejsi policjanci dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie w miejscowości Prosienica.

Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji

— poinformowała policja na X.

Policjanci zabezpieczają dowody”

Dodała, że dzięki przyjazdowi policji udało się uniknąć eskalacji.

Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły trzy osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8

— czytamy we wpisie.

W pobliżu policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedną kobietę, wszyscy są mieszkańcy Białegostoku. Łącznie do sprawy zatrzymano siedem osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i drewniane oraz nożyce do cięcia metalu.

Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników

— przekazała KWP zs. w Radomiu.

Dziś wieczorem w Białymstoku Jagiellonia Białystok zmierzy się z hiszpańską Rayo Vallecano.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

