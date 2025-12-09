Nadleśnictwo Krościenko opublikowało alarmujący wpis w mediach społecznościowych. Okazało się, że w Leśnictwie Szczawnica ktoś wyrzucił 130 kilogramów mięsa! Sytuacja może stanowić zagrożenie dla lokalnego ekosystemu.
W lesie należącym do Leśnictwa Szczawnica znaleziono ok. 130 kilogramów surowego mięsa, które zostało zrzucone ze skarpy i trafiło wprost do miejscowego potoku. Nadleśnictwo Krościenko pisze o skrajnej ignorancji i apeluje mieszkańców o czujność.
Skrajna ignorancja i bezmyślność! Zagrożenie dla zwierząt, ekosystemu i ludzi. W Leśnictwie Szczawnica ktoś wyrzucił do lasu aż 130 kilogramów różnego rodzaju mięsa, zrzucając je ze skarpy prosto do potoku. To nie jest drobny incydent. To zachowanie, które można określić jedynie jako głupotę, skrajną ignorancję i całkowity brak odpowiedzialności. Wyrzucenie takiej ilości mięsa do środowiska stwarza poważne zagrożenie biologiczne zarówno dla zwierząt, jak i ludzi
– czytamy.
Następnie na profilu Nadleśnictwa Krościenko poinformowano, dlaczego sytuacja jest aż tak poważna.
Dlaczego to aż tak poważne?
– 130 kg mięsa to realna bomba epidemiologiczna – ryzyko chorób przenoszonych przez zwierzęta, skażenia wody i zaburzenia równowagi ekosystemowej. – Przyciąga drapieżniki, dziki i gryzonie, a dla nich samych stanowi to śmiertelne zagrożenie. – Powoduje zagrożenia dla ludzi – zwłaszcza w związku z postępującym rozkładem i bezpośrednim kontaktem mięsa z ciekami wodnymi. – Pokazuje lekceważenie przyrody i elementarnych zasad współżycia społecznego
– pisze Nadleśnictwo.
Apel o czujność
Leśnicy apelują do mieszkańców, by zachowali czujność i poinformowali odpowiednie służby, gdyby natrafili na podobne przypadki łamania prawa.
Przypominamy: Wyrzucanie odpadów do lasu – zwłaszcza odpadów biologicznych w takiej ilości – jest wykroczeniem zagrożonym wysokimi mandatami, a w tym przypadku może wiązać się również z odpowiedzialnością karną z tytułu narażenia na skażenie wody. Do osób, które dopuszczają się takich czynów: Przestańcie. To zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne, niebezpieczne i szkodliwe – także dla Was samych. Do mieszkańców: Prosimy o czujność i zgłaszanie podobnych przypadków do Straży Leśnej lub na Policję. Straż Leśna prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Analizowany jest materiał z fotopułapek.
Tomasz Karpowicz/Facebook/Nadleśnictwo Krościenko
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/747843-ktos-wyrzucil-130-kg-miesa-w-lesie-nadlesnictwo-alarmuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.