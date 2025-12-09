W Przemyślu doszło do kolejnego niepokojącego zdarzenia związanego z infrastrukturą kolejową. Dzięki czujności jednego z mieszkańców, służby zainteresowały się dwojgiem Brazylijczyków, którzy mieli zachowywać się nietypowo w pobliżu torów kolejowych. Jak alarmuje Stanisław Żaryn, oboje zostali już zwolnieni.
Jak informuje portal fakt.pl, do niepokojącego zdarzenia doszło 3 grudnia. Interwencja służb miała być efektem zawiadomienia ze strony zaniepokojonego mieszkańca Przemyśla.
3 grudnia wieczorem policjanci weszli siłowo do mieszkania w Przemyślu po zgłoszeniu mieszkańca, który dzień wcześniej zauważył dwie osoby zachowujące się nietypowo w pobliżu torów
– czytamy.
Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i mężczyznę z Brazylii, przebywających w mieście od listopada. (…) Oboje zostali przesłuchani jako świadkowie i zwolnieni. Jak dotąd nie przedstawiono im zarzutów
– przekonuje fakt.pl.
Wątek potencjalnego szpiegostwa
Okazuje się, że w sprawie badany jest wątek szpiegostwa.
Prokuratura potwierdziła, że badany jest wątek potencjalnego szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu
– czytamy.
Komentarz Stanisława Żaryna
Do sprawy odniósł się Stanisław Żaryn. Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zwraca uwagę na wypuszczenie dwojga zatrzymanych Brazylijczyków.
Kolejna sytuacja budząca poważne wątpliwości. Dzięki czujności mieszkańca okolic Przemyśla i działaniom Policji zatrzymani zostają dwaj Brazylijczycy. W ich mieszkaniu policja zabezpiecza sprzęt elektroniczny. Prokuratura bada sprawę pod kątem szpiegostwa! A zatrzymani… zostają wypuszczeni i chodzą wolno. Coś tu znów nie zagrało. Kolejny raz nie podejmujemy działań adekwatnych do zagrożeń. Państwo przyznaje, że możemy mieć do czynienia z działalnością obcych służb. I wypuszcza osoby potencjalnie zamieszane w operacje wrogiego wywiadu. A sprawa wychodzi na jaw dzięki zupełnemu przypadkowi. Polska, jako kraj na froncie, musi natychmiast podnieść ochronę kontrwywiadowczą na wyższy poziom. Jak widać, potrzebne są zmiany nastawienia i podejścia w całym sektorze bezpieczeństwa narodowego RP! Niestety wysłaliśmy kolejny sygnał o słabości…
– pisze Żaryn.
mly/X/fakt.pl
