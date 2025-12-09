Niepokojące zdarzenie w Przemyślu! Brazylijczycy zatrzymani i wypuszczeni. Żaryn: Prokuratura bada sprawę pod kątem szpiegostwa!

W Przemyślu doszło do kolejnego niepokojącego zdarzenia związanego z infrastrukturą kolejową. Dzięki czujności jednego z mieszkańców, służby zainteresowały się dwojgiem Brazylijczyków, którzy mieli zachowywać się nietypowo w pobliżu torów kolejowych. Jak alarmuje Stanisław Żaryn, oboje zostali już zwolnieni.

Jak informuje portal fakt.pl, do niepokojącego zdarzenia doszło 3 grudnia. Interwencja służb miała być efektem zawiadomienia ze strony zaniepokojonego mieszkańca Przemyśla.

3 grudnia wieczorem policjanci weszli siłowo do mieszkania w Przemyślu po zgłoszeniu mieszkańca, który dzień wcześniej zauważył dwie osoby zachowujące się nietypowo w pobliżu torów

– czytamy.

Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i mężczyznę z Brazylii, przebywających w mieście od listopada. (…) Oboje zostali przesłuchani jako świadkowie i zwolnieni. Jak dotąd nie przedstawiono im zarzutów

– przekonuje fakt.pl.

Wątek potencjalnego szpiegostwa

Okazuje się, że w sprawie badany jest wątek szpiegostwa.

Prokuratura potwierdziła, że badany jest wątek potencjalnego szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu

– czytamy.

Komentarz Stanisława Żaryna

Do sprawy odniósł się Stanisław Żaryn. Prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zwraca uwagę na wypuszczenie dwojga zatrzymanych Brazylijczyków.

Kolejna sytuacja budząca poważne wątpliwości. Dzięki czujności mieszkańca okolic Przemyśla i działaniom Policji zatrzymani zostają dwaj Brazylijczycy. W ich mieszkaniu policja zabezpiecza sprzęt elektroniczny. Prokuratura bada sprawę pod kątem szpiegostwa! A zatrzymani… zostają wypuszczeni i chodzą wolno. Coś tu znów nie zagrało. Kolejny raz nie podejmujemy działań adekwatnych do zagrożeń. Państwo przyznaje, że możemy mieć do czynienia z działalnością obcych służb. I wypuszcza osoby potencjalnie zamieszane w operacje wrogiego wywiadu. A sprawa wychodzi na jaw dzięki zupełnemu przypadkowi. Polska, jako kraj na froncie, musi natychmiast podnieść ochronę kontrwywiadowczą na wyższy poziom. Jak widać, potrzebne są zmiany nastawienia i podejścia w całym sektorze bezpieczeństwa narodowego RP! Niestety wysłaliśmy kolejny sygnał o słabości…

– pisze Żaryn.

