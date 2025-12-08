12 osób usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej wykorzystującej struktury tzw. Kościoła Naturalnego m.in. do popełniania oszustw na szkodę Funduszu Kościelnego - podała w komunikacie neo-Prokuratura Krajowa. „Kierującemu grupą przedstawiono również zarzuty podżegania do popełnienia przestępstw spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienia wolności wskazanych osób” - czytamy.
1 grudnia Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą wykorzystującą struktury tzw. Kościoła Naturalnego. Zatrzymano wówczas 12 osób. Dziś neo-PK poinformowała, że zostały im przedstawione zarzuty. Dotyczą one m.in. kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie oszustw polegających na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pochodzącym ze środków Funduszu Kościelnego, podawania nieprawdziwych danych kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania nienależnych świadczeń lub zawyżenia ich wysokości, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej dekretów o powołaniu misjonarzy, a także udaremniania postępowań egzekucyjnych poprzez pozorne obciążanie nieruchomości wskutek ich konsekracji. Członkom grupy postawiono także zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy.
Grupa działała przez prawie 5 lat
Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie nadzoruje postępowanie prowadzone przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała w swojej działalności jednostki organizacyjne związków wyznaniowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— podaje prokuratura.
Jak wynika z ustaleń śledczych, grupa działała od grudnia 2020 do listopada 2025 r., m.in. na terenie Szczecina oraz innych miejscowości - zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
W procederze wykorzystywano m.in. działalność jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, w tym Gminy Wyznaniowej Szczecin – jednostki Kościoła Naturalnego. Ustalono również, że zamiarem grupy było zarejestrowanie kolejnego związku wyznaniowego w celu wykorzystania jego struktury do popełniania czynów zabronionych
— podaje prokuratura.
Kierujący grupą usłyszał zarzuty podżegania do popełnienia przestępstw spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz pozbawienia wolności wskazanych osób. Grupa swoją działalnością wyrządziła w środkach Funduszu Kościelnego szkody w wysokości co najmniej 6 mln zł (art. 258 k.k.; art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 219 k.k.; art. 299 § 1 i 5 k.k.; art. 271 § 1 i 3 k.k.; art. 300 § 2 k.k.).
Kto należał do „kościoła naturalnego”?
Działałność Kościoła Naturalnego opisał 28 listopada portal Onet.pl.
To śledztwo pokazuje, jak w Polsce można stworzyć Kościół, który działa jak tarcza przed komornikiem, schronienie dla dłużników i wehikuł finansowy w jednym. W jego strukturach spotykają się ludzie z całego kraju — od przedsiębiorców z zajętym majątkiem, po antysystemowych działaczy i duchownych. W imię „świętej ziemi” i „prawa naturalnego” powstała sieć gmin, spółek i fikcyjnych darowizn, za którymi stoją realne miliony
— czytamy.
Organizacja została zarejestrowana w 2021 r., a na jej czele stoi Hanna Czubek. W dokumentach przesłanych do MSWiA założyciele związku wyznaniowego wskazywali, że Polska od tysięcy lat stanowi „serce świata”.
Mieszkając w tym świętym miejscu mocy na tej polskiej świętej ziemi zwanej przez nas boskim Edenem, poprzez wytężoną pracę na roli, hodowlę zwierząt, serowarstwo, sadownictwo, bartnictwo, ciesielstwo, a następnie hutnictwo i kowalstwo, mieliśmy i mamy nadal stały kontakt z Matką Ziemią, Matką Gają, Matką przyrodą, czyli Matką Naturą” — przekonywali. W swoich doktrynach powoływali się na katolickich świętych, jak Matka Teresa, czy Ojciec Pio. Jednocześnie możemy przeczytać, że najwyższym prawem jest prawo naturalne
— opisuje Onet.
Struktury wspólnoty pozostają nieznane, podobnie jak chociażby jego doktryna - według religioznawców bardzo ogólnikowa i naszpikowana zapożyczeniami. „Kapłanem” Kościoła Naturalnego był m.in. Hubert Czerniak, lekarz pozbawiony prawa do wykonywania zawodu i promotor teorii z tzw. alt-medu. 28 listopada w komunikacie wspólnota poinformowała o odejściu Czerniaka z kościoła.
Jedną z zatrzymanych osób jest Lech K., były „biskup” związku wyznaniowego. Zajmował się m.in. blokowaniem egzekucji komorniczych. Nie były one możliwe m.in. z uwagi na… konsekrację działki. Nie można było zająć zadłużonej nieruchomości, gdyż właściwie z dnia na dzień stała się ona miejscem kultu Kościoła Naturalnego.
