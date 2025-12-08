„Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 43, 42 i 39 lat. W samochodzie, którym się przemieszczali znaleziono detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski” - informuje stołeczna policja. Cała trójka usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu.
Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej.
W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.
W rozmowie z policjantami przyznali, że »podróżują po Europie«, a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę
— zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.
Policjanci bardzo starannie przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.
Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.
Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi
— przekazał Wojteczko.
Zarzuty i areszt
W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn.
CZYTAJ TAKŻE: Krytyczna ocena działań państwa w obliczu aktów dywersji na kolei. Podziały widać między elektoratami. SONDAŻ
Adam Kacprzak/PAP/srodmiescie.policja.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/747690-zatrzymano-ukraincow-mieli-detektor-urzadzen-szpiegowskich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.