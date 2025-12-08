Kontrola drogowa zakończyła się aresztem dla trzech Ukraińców. Mieli w samochodzie detektor urządzeń szpiegowskich i sprzęt hakerski

Zdjęcie opublikowane przez KSP. Ukraińcy „podróżowali” po Europie z detektorem urządzeń szpiegowskich i sprzętem hakerskim / autor: srodmiescie.policja.gov.pl

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 43, 42 i 39 lat. W samochodzie, którym się przemieszczali znaleziono detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski” - informuje stołeczna policja. Cała trójka usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu.

Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej komendy przekazał, że mężczyźni zostali zatrzymani w trakcie kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej.

W osobowej toyocie kierowcy podróżowało jeszcze dwóch mężczyzn. Okazało się, że wszyscy są obywatelami Ukrainy, w wieku 43, 42 i 39 lat.

W rozmowie z policjantami przyznali, że »podróżują po Europie«, a do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i niedługo planują podróż na Litwę

— zaznaczył sierż. szt. Wojteczko.

Policjanci bardzo starannie przeszukali samochód i znaleźli przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju, przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych.

Zabezpieczyli m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery, przenośne dyski twarde, kamery.

Obywatele Ukrainy nie byli w stanie określić celu posiadania zabezpieczonych przez policjantów rzeczy. Twierdzili, że są informatykami, a przy zadawaniu precyzyjniejszych pytań zapominali języka angielskiego i udawali, że nie rozumieją, co się do nich mówi

— przekazał Wojteczko.

Zarzuty i areszt

W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz z pozyskaniem urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzn.

Adam Kacprzak/PAP/srodmiescie.policja.gov.pl

