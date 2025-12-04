Blisko 600 tys. zabezpieczonych plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie dzieci i 100 zatrzymanych osób, z czego 37 w areszcie – to efekt operacji, o której przeprowadzeniu poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
W drugiej połowie listopada policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną operację uderzającą w przestępców zaangażowanych w produkcję i dystrybucję materiałów – zdjęć i filmów – prezentujących seksualne wykorzystanie dzieci (z ang. child sexual abuse material – CSAM).
Operacja „Game Over”
Efekt operacji pod kryptonimem „Game Over” to 170 przeszukań. W ich trakcie zabezpieczono 1655 urządzeń, w tym nośniki danych zawierające ponad 600 tys. plików z CSAM i z materiałami zoofilskimi. Ponadto w trakcie przeszukań u niektórych osób ujawniono narkotyki, broń palną oraz amunicję.
Zatrzymanych zostało 102 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat. Usłyszeli oni zarzuty posiadania, rozpowszechniania i produkowania nielegalnych treści. Dwóm z nich przedstawiono również zarzuty zgwałcenia i doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej.
Sąd zadecydował o areszcie tymczasowym dla 37 zatrzymanych osób.
Porażające zbrodnie!
Wśród zatrzymanych jest 38-latek, który zdaniem funkcjonariuszy jest autorem nagrań przedstawiających seksualne wykorzystanie dziecka ze swojego najbliższego otoczenia rodzinnego. Według policjantów jest on jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów CSAM w Polsce – nielegalne treści mężczyzna zamieszczał na kilku forach pedofilskich.
Funkcjonariusze zatrzymali także 46-latka, który według CBZC dopuścił się tzw. innej czynności seksualnej wobec pięciorga dzieci pomiędzy 3. a 9. rokiem życia, z których rodzinami mężczyzna był zaprzyjaźniony. Na zabezpieczonych u niego nagraniach znalazły się także treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z ok. 10-letnim chłopcem.
Zatrzymano także mężczyznę, który miał podżegać matkę do obcowania płciowego z jej małoletnim, 9-letnim wówczas synem, oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej. Materiał dowodowy wskazuje, że proceder ten mógł trwać nawet cztery lata.
„Skala zagrożeń jest ogromna”
W trakcie operacji „Game Over” policjanci dotarli także do dwójki szantażowanych dzieci – sprawcy chcieli uzyskać ich nagie wizerunki, a następnie rozpowszechniać je w środowiskach pedofilskich.
To już siódma operacja wymierzona przeciwko osobom podejrzanym o przestępstwa pedofilskie. Skala zagrożeń – jak widać po jej rezultatach – jest ogromna. Największym sukcesem jest to, że, podobnie jak w poprzednich operacjach, w kilku przypadkach udało się przerwać proceder krzywdzenia dzieci i odizolować sprawców, przynajmniej na jakiś czas
— powiedział PAP komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślak.
Podkreślił, że we wszystkich przypadkach zidentyfikowano osoby, które były do tej pory bezkarne i nieznane w swoim środowisku jako pedofile.
Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratorami terenowymi z całego kraju. Do udziału w operacji dołączył Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a działania wspierali policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych.
W ramach wszystkich dotychczasowych operacji przeprowadzono blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Zabezpieczonych zostało ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.
CZYTAJ WIĘCEJ: Lider narkotykowego gangu złapany. Był poszukiwany także za zabójstwo. Międzynarodowa akcja CBŚP oraz policji z Danii i Hiszpanii
Natalia Wierzbicka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/747407-policja-uderzyla-w-pedofilow-zatrzymano-100-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.