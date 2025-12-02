Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że w jednym ze słupskich parków odnaleziono rozczłonkowane zwłoki mężczyzny.
Do odkrycia zwłok i zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo doszło wczoraj.
Ciało było rozczłonkowane i zakopane na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku (woj. pomorskie). Policja pod nadzorem prokuratury pracowała wczoraj wieczorem w miejscu znalezienia zwłok. Do sprawy zatrzymano jedną osobę.
Radio Gdańsk, powołując się na nieoficjalne źródła, podało, że znalezione zwłoki należą do 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie przed tygodniem zgłosiła rodzina.
Prok. Wnuk przekazał, że podejrzewanym o zabójstwo jest młody mężczyzna.
W środę w prokuraturze będą z nim wykonywane czynności
— poinformował prokurator.
