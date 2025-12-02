Makabryczne odkrycie w parku. Znaleziono rozczłonkowane ciało mężczyzny. Zatrzymano podejrzanego ws. morderstwa

  • Kryminał
  • opublikowano:
Policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria
Policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że w jednym ze słupskich parków odnaleziono rozczłonkowane zwłoki mężczyzny.

Do odkrycia zwłok i zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo doszło wczoraj.

Ciało było rozczłonkowane i zakopane na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku (woj. pomorskie). Policja pod nadzorem prokuratury pracowała wczoraj wieczorem w miejscu znalezienia zwłok. Do sprawy zatrzymano jedną osobę.

Radio Gdańsk, powołując się na nieoficjalne źródła, podało, że znalezione zwłoki należą do 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie przed tygodniem zgłosiła rodzina.

Prok. Wnuk przekazał, że podejrzewanym o zabójstwo jest młody mężczyzna.

W środę w prokuraturze będą z nim wykonywane czynności

— poinformował prokurator.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych