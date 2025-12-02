W lesie w Ostrowie w powiecie puckim doszło do skandalicznego ataku rówieśników na 13-latkę. Została ona pobita i zastraszona przez 14- i 15-latka, którzy grozili jej, zmuszali do klękania i użyli wobec dziewczyny gazu pieprzowego. Sprawą zajścia w Ostrowie zajął się już sąd dla nieletnich.
Do pobicia doszło w związku z rzekomymi pretensjami, które miały dotyczyć jej zachowania. Dziewczynę nie tylko pobito, ale użyto gazu pieprzowego i niebezpiecznego narzędzia. Zmuszono ją do klękania i przepraszania koleżanki, której nie było na miejscu. Zabrano jej telefon komórkowy, który rzucono o drzewo i zniszczono.
13-latka była też zastraszona przez chłopców, którzy ostrzegali ją, że w przypadku ujawnienia informacji o ataku narazi się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Mimo tego dziewczyna opowiedziała o napaści swoim bliskim. 29 listopada jej opiekun prawny zgłosił sprawę na policję.
Namierzenie sprawców
Funkcjonariusze komisariatu policji w Krokowej i Władysławowie ustalili gdzie przebywają chłopcy odpowiedzialni za atak i zatrzymali ich w miejscu zamieszkania. Chłopców doprowadzono do puckiej komendy, a potem umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku. Następnie, 30 listopada zostali przesłuchani w obecności swoich opiekunów, gdzie usłyszeli zarzuty.
Funkcjonariusze przekazali też materiały dot. sprawy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nastolatkowie mogą teraz zostać objęci nadzorem kuratora lub umieszczeni w ośrodku wychowawczym albo poprawczym.
13-latka oraz jej opiekun otrzymali pomoc psychologiczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
