Funkcjonariusze CBŚP we współpracy z Europolem oraz policją z Danii i Hiszpanii, zatrzymali 37-letniego obywatela Danii polskiego pochodzenia, poszukiwanego za kierowanie gangiem przemycającym narkotyki oraz zabójstwo obywatela RP.
Mężczyzna od 2023 roku ukrywał się przed organami ścigania i był ścigany m.in. czerwoną notą Interpolu.
Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że 37-latek od co najmniej 2010 roku kierował strukturą przestępczą, działającą na terenie Unii Europejskiej, Maroka, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.
Gang zajmował się przemytem narkotyków, w tym ponad 3 tonami haszyszu, 6,5 tonami kokainy oraz 350 kilogramami marihuany. Śledczy ustalili również, że podejrzany miał brać udział w zabójstwie obywatela RP, do którego doszło w 2010 roku w Hiszpanii.
Przestępca w duńskim areszcie oczekuje na ekstradycję
Za mężczyzną wystawione zostały listy gończe oraz europejskie nakazy aresztowania. Ponieważ od 2023 roku ukrywał się w Stanach Zjednoczonych, poszukiwany był również czerwoną notą Interpolu.
Kulminacja działań nastąpiła w październiku 2025 roku, kiedy służby amerykańskie zdecydowały o wydaleniu poszukiwanego. W wyniku szeroko zakrojonej, skoordynowanej współpracy polskich funkcjonariuszy, Policji Królestwa Danii, Europolu oraz hiszpańskiej Guardia Civil, 37-latek został zatrzymany na lotnisku w Kopenhadze
— przekazał kom. Wrześniowski.
W tej chwili zatrzymany jest w duńskim areszcie, gdzie oczekuje na procedurę ekstradycyjną. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zostanie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, by odpowiedzieć m.in. za udział w międzynarodowym handlu narkotykami oraz zabójstwo obywatela RP.
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/747112-lider-narkotykowego-gangu-zlapany-miedzynarodowa-akcja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.