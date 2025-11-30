Tragedia w Turce! Kierujący Volkswagenem Crafterem przejechał po mężczyźnie. W wyniku wypadku pieszy zginął na miejscu

Kierujący VW przejechał po mężczyźnie / autor: Fratria/X
Kierujący VW przejechał po mężczyźnie / autor: Fratria/X

Tragiczny wypadek w Turce! Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący dostawczym Volkswagenem Crafterem przejechał po mężczyźnie, gdy wyjeżdżał z posesji i dołączał się do drogi krajowej nr 82. Kierujący nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy. Zdarzenie zauważył i zgłosił inny kierujący. Policjanci zatrzymali kierującego VW, gdy ten stał w korku. 65-latek był trzeźwy. Tłumaczył, że nie widział, ani też nie poczuł, że przejechał osobę.

Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie poszukują świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło 25 listopada b.r. po godz. 15.30 w Turce.

Pieszy zginął na miejscu”

Jak poinformowała policja, kierujący VW Crafterem wyjeżdżając z posesji, przejechał po 37-letnim mężczyźnie.

W wyniku wypadku pieszy zginął na miejscu. Kierujący pojazdem po tym zdarzeniu nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy 37-latkowi

— napisano w komunikacie policji.

Policjanci zatrzymali kierującego, gdy ten stał w korku. 65-latek był trzeźwy. Świadkowie tego wypadku oraz osoby, które w tym czasie poruszały się przez miejscowość Turka pojazdami wyposażonymi w rejestratory jazdy, proszone są o zgłoszenie się do KMP w Lublinie (pokój nr 82) lub kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie tel. 47 811 5028, lub dzwoniąc na numer alarmowy 112

— czytamy.

Policja ustala czy przejechany 37-latek przed zdarzeniem szedł, czy leżał na drodze. Wszystkie czynności wykonywane są pod nadzorem Prokuratora.

Natalia Wierzbicka/Policja Lubelska

