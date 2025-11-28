Neo-PK postawiła Ukraińcom i Białorusinom zarzuty szpiegostwa. W sieci postawiono pytanie. "Ale dlaczego tak późno?"

Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że dwoje Ukraińców oraz troje Białorusinów usłyszało zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu na szkodę Polski. „Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu” - przekazała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Dobrze, że zidentyfikowano i zatrzymano te osoby. Ale dlaczego tak późno? Zarzuty dotyczą działań prowadzonych w 2024 r.!” - skomentował Stanisław Żaryn, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami zatrzymali 25 i 26 listopada na terenie Warszawy i Białegostoku pięciu podejrzanych: obywateli Ukrainy – Ołeksandra S. i nieletnią Sofię Ch. oraz obywateli Białorusi – Wiktorię M., Antona M. i Uładzimira U.

To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa

— podkreślił na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Według ABW zatrzymani zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram i dokonywali aktów dywersji, robiąc i przekazując zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, rozwieszali plakaty, a także wykonywali graffiti.

Ponadto osoby te pozostawały w gotowości do wykonywania poleceń i innych zadań wskazanych przez zleceniodawców działających w tej strukturze, za co były opłacane z portfela kryptowalutowego. Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu

— dodała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedstawienie zarzutów szpiegostwa

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał podejrzanych.

Przestępstwo szpiegostwa, polegające na działaniu na rzecz obcego wywiadu, stanowi zbrodnię zagrożoną karą więzienia od 5 do 30 lat.

Wobec trzech podejrzanych (Wiktorię M., Ołeksandra S. i Antona M.) lubelski sąd rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt.

Wobec nieletniej Sofi Ch. sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy

— przekazał prok. Nowak.

W stosunku do Uładzimira U., z uwagi na zły stan jego zdrowia (mężczyzna przebywa w szpitalu, gdzie ogłoszono mu zarzuty), prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Prowadzone przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczy brania udziału w okresie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. - w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz w innych miejscowościach - w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby różnych narodowości, zwerbowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy i jest na etapie gromadzenia i weryfikacji zebranego materiału dowodowego. W czynnościach procesowych wsparcia ABW udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie

— przekazała ABW.

Żaryn pyta, dlaczego tak późno

Co ciekawe, nieco krytyczną recenzję w tej sprawie wystawił w serwisie X Stanisław Żaryn, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dlaczego?

Kolejne osoby usłyszały zarzuty związane ze szpiegostwem na rzecz Rosji. Dobrze, że zidentyfikowano i zatrzymano te osoby. Ale dlaczego tak późno? Zarzuty dotyczą działań prowadzonych w 2024 r.!

— zauważył.

Należy natychmiast podnieść efektywność kontrwywiadu!

— dodał.

