Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że dwoje Ukraińców oraz troje Białorusinów usłyszało zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu na szkodę Polski. „Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu” - przekazała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Dobrze, że zidentyfikowano i zatrzymano te osoby. Ale dlaczego tak późno? Zarzuty dotyczą działań prowadzonych w 2024 r.!” - skomentował Stanisław Żaryn, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami zatrzymali 25 i 26 listopada na terenie Warszawy i Białegostoku pięciu podejrzanych: obywateli Ukrainy – Ołeksandra S. i nieletnią Sofię Ch. oraz obywateli Białorusi – Wiktorię M., Antona M. i Uładzimira U.
To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa
— podkreślił na portalu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 roku na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Według ABW zatrzymani zostali zwerbowani przez moderatora operującego w komunikatorze Telegram i dokonywali aktów dywersji, robiąc i przekazując zdjęcia obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, rozwieszali plakaty, a także wykonywali graffiti.
Ponadto osoby te pozostawały w gotowości do wykonywania poleceń i innych zadań wskazanych przez zleceniodawców działających w tej strukturze, za co były opłacane z portfela kryptowalutowego. Przytoczone zachowania wpisują się w ustalony i znany modus operandi rosyjskiego wywiadu
— dodała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Przedstawienie zarzutów szpiegostwa
Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał podejrzanych.
Przestępstwo szpiegostwa, polegające na działaniu na rzecz obcego wywiadu, stanowi zbrodnię zagrożoną karą więzienia od 5 do 30 lat.
Wobec trzech podejrzanych (Wiktorię M., Ołeksandra S. i Antona M.) lubelski sąd rejonowy zastosował trzymiesięczny areszt.
Wobec nieletniej Sofi Ch. sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy
— przekazał prok. Nowak.
W stosunku do Uładzimira U., z uwagi na zły stan jego zdrowia (mężczyzna przebywa w szpitalu, gdzie ogłoszono mu zarzuty), prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
Prowadzone przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczy brania udziału w okresie od marca 2024 r. do lutego 2025 r. - w Rzeszowie, Warszawie, Łodzi oraz w innych miejscowościach - w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby różnych narodowości, zwerbowane za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
Postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy i jest na etapie gromadzenia i weryfikacji zebranego materiału dowodowego. W czynnościach procesowych wsparcia ABW udzielili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie
— przekazała ABW.
Żaryn pyta, dlaczego tak późno
Co ciekawe, nieco krytyczną recenzję w tej sprawie wystawił w serwisie X Stanisław Żaryn, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dlaczego?
Kolejne osoby usłyszały zarzuty związane ze szpiegostwem na rzecz Rosji. Dobrze, że zidentyfikowano i zatrzymano te osoby. Ale dlaczego tak późno? Zarzuty dotyczą działań prowadzonych w 2024 r.!
— zauważył.
Należy natychmiast podnieść efektywność kontrwywiadu!
— dodał.
