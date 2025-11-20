Policjanci nękali bezdomnych! Usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień. Prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt tymczasowy

  • Kryminał
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Pięć osób, w tym czterech policjantów, usłyszało zarzuty związane z nękaniem osób bezdomnych” – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt tymczasowy dla dwóch funkcjonariuszy i jednego cywila.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przeprowadziła czynności z ośmioma osobami.

Wczoraj zostało zatrzymanych siedem osób, w tym sześciu policjantów i jeden cywil. Jeden policjant zgłosił się do nas sam. Trzy osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, dwóm policjantom przedstawiono zarzuty i również zwolniono, nie stosując żadnych środków. Wobec trzech osób, w tym dwóch policjantów i jednej osoby cywilnej, skierowano do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie

— przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Zarzuty przekroczenia uprawnień

Funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękaniu osób w kryzysie bezdomności. Dwie osoby dodatkowo mają zarzut nakłaniania świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań. Osoba, która jest cywilem, ma tylko zarzut nękania bezdomnych.

Sprawa wyszła na jaw, bo w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie zaczęły chodzić słuchy na ten temat. Komenda przeprowadziła swoje postępowanie wewnętrzne i niezwłocznie przekazała nam materiały. Jest takie podejrzenie, że te zdarzenia były przez podejrzanych nagrywane. My zabezpieczyliśmy wszystkie telefony i będziemy badać ich zawartość. W jaki sposób nękano te osoby, z uwagi na dobro pokrzywdzonych, nie ujawniamy. Cały czas w pełnym zakresie współpracujemy w tej sprawie z policją

— przekazała Dziadczyk.

Jak przekazała prokuratura, funkcjonariusze, którzy mieli nękać osoby w kryzysie bezdomności, mają „bardzo niewielki staż pracy”. Policjantom grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pijani bezdomni rodzice opiekowali się noworodkiem w pustostanie. Dziewczynka trafiła do szpitala, a jej opiekunowie - do więzienia

tt/PAP

