„Pięć osób, w tym czterech policjantów, usłyszało zarzuty związane z nękaniem osób bezdomnych” – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt tymczasowy dla dwóch funkcjonariuszy i jednego cywila.
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przeprowadziła czynności z ośmioma osobami.
Wczoraj zostało zatrzymanych siedem osób, w tym sześciu policjantów i jeden cywil. Jeden policjant zgłosił się do nas sam. Trzy osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, dwóm policjantom przedstawiono zarzuty i również zwolniono, nie stosując żadnych środków. Wobec trzech osób, w tym dwóch policjantów i jednej osoby cywilnej, skierowano do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie
— przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.
Zarzuty przekroczenia uprawnień
Funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękaniu osób w kryzysie bezdomności. Dwie osoby dodatkowo mają zarzut nakłaniania świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań. Osoba, która jest cywilem, ma tylko zarzut nękania bezdomnych.
Sprawa wyszła na jaw, bo w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie zaczęły chodzić słuchy na ten temat. Komenda przeprowadziła swoje postępowanie wewnętrzne i niezwłocznie przekazała nam materiały. Jest takie podejrzenie, że te zdarzenia były przez podejrzanych nagrywane. My zabezpieczyliśmy wszystkie telefony i będziemy badać ich zawartość. W jaki sposób nękano te osoby, z uwagi na dobro pokrzywdzonych, nie ujawniamy. Cały czas w pełnym zakresie współpracujemy w tej sprawie z policją
— przekazała Dziadczyk.
Jak przekazała prokuratura, funkcjonariusze, którzy mieli nękać osoby w kryzysie bezdomności, mają „bardzo niewielki staż pracy”. Policjantom grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.
CZYTAJ WIĘCEJ: Pijani bezdomni rodzice opiekowali się noworodkiem w pustostanie. Dziewczynka trafiła do szpitala, a jej opiekunowie - do więzienia
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/746227-policjanci-nekali-bezdomnych-uslyszeli-zarzuty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.