Koniec z bezkarnością. Mężczyzna przyznał się do gróźb w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego!

19-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę. Prokuratura objęła go dozorem policji oraz zakazem zbliżania się do prezydenta i budynków Kancelarii.

Wczoraj wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta RP. W sprawie chodzi o zdjęcie z pistoletem i podpisem „do zobaczenia Karolku”, zamieszczone pod fotografią prezydenta z piątkowego meczu Polska-Holandia.

Jak przekazał PAP rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej, dziś w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście-Północ odbyły się czynności procesowe z udziałem 19-latka. Prok. Skiba przekazał, że podejrzany o kierowanie gróźb karalnych - czyli o czyn z art. 190 par. 1 Kodeksu karnego - przyznał się do zarzucanego mu czynu, a także złożył „bardzo obszerne” wyjaśnienia i wyraził skruchę.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policji, połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków należących do Kancelarii Prezydenta RP - Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu. Prok. Skiba wskazał też, że formalne zawiadomienie do prokuratury skierowała Służba Ochrony Państwa.

Konieczność przesłuchania prezydenta Nawrockiego

Jak dodał, na dalszym etapie postępowania konieczne będzie też przesłuchanie - w charakterze pokrzywdzonego - prezydenta Karola Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie.

Prok. Skiba przekazał również, że podejrzany to 19-letni mężczyzna, polski obywatel, uczeń szkoły zawodowej.

Wpis z groźbą wobec prezydenta został zamieszczony w piątek wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X; była to odpowiedź na post na zarządzanym przez PZPN profilu „Łączy nas Piłka”, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym piątkowy mecz Polska-Holandia. Choć wpis anonimowego użytkownika został usunięty, to jednak jego zrzuty ekranu można było znaleźć na portalach internetowych, m.in. WP czy portalu Telewizji Republika.

Wczoraj rano w komunikacie na X Komenda Stołeczna Policji przekazała, że „niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie”. Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

