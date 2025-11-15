Na karę pięciu lat więzienia skazał krakowski sąd trzech obywateli Wielkiej Brytanii, którzy próbowali wwieźć do Polski przez lotnisko Kraków Airport po ok. 40 kg marihuany. Narkotyk był ukryty w ich bagażach.
Jak poinformował Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, sąd okręgowy orzekł wobec trzech Brytyjczyków karę po pięć lat pozbawienia wolności, grzywnę, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę na rzecz MONAR-u.
40 kg marihuany
W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła obcokrajowcom, że przywieźli z Tajlandii do portu lotniczego w Krakowie-Balicach znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany.
Mężczyźni byli sukcesywnie zatrzymywani na krakowskim lotnisku podczas kontroli ich bagaży rejestrowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Znaleźli oni w każdej z walizek należących do Brytyjczyków po około 40 kg marihuany.
PAP
