Próbowali wwieźć w walizkach po 40 kg marihuany. Wpadli na krakowskim lotnisku. Trzech Brytyjczyków zostało skazanych na pięć lat więzienia

  • Kryminał
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Lotnisko w Krakowie / autor: Fratria
Lotnisko w Krakowie / autor: Fratria

Na karę pięciu lat więzienia skazał krakowski sąd trzech obywateli Wielkiej Brytanii, którzy próbowali wwieźć do Polski przez lotnisko Kraków Airport po ok. 40 kg marihuany. Narkotyk był ukryty w ich bagażach.

Jak poinformował Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, sąd okręgowy orzekł wobec trzech Brytyjczyków karę po pięć lat pozbawienia wolności, grzywnę, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nawiązkę na rzecz MONAR-u.

40 kg marihuany

W akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła obcokrajowcom, że przywieźli z Tajlandii do portu lotniczego w Krakowie-Balicach znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany.

Mężczyźni byli sukcesywnie zatrzymywani na krakowskim lotnisku podczas kontroli ich bagaży rejestrowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Znaleźli oni w każdej z walizek należących do Brytyjczyków po około 40 kg marihuany.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zuchwała próba przemytu udaremniona przez KAS! Szwedka przywiozła na lotnisko Chopina… 40 kilogramów marihuany

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych