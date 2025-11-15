Dramatyczna interwencja! 48-latek strzelał do policjantów z karabinka pneumatycznego. W tle podejrzenie posiadania dziecięcej pornografii

  • Kryminał
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@PolicjaCBZC
Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@PolicjaCBZC

48-letni mężczyzna strzelał do policjantów z karabinka pneumatycznego podczas próby zatrzymania, w związku z podejrzeniem posiadania materiałów pornograficznych osób nieletnich” – poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.

CBZC poinformowało PAP, że do zdarzenia doszło przedwczoraj. Funkcjonariusze CBZC chcieli zatrzymać 48-letniego mężczyznę, w związku z podejrzeniem posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych osób nieletnich.

W stronę policjantów padły strzały

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa. W pewnym momencie nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

— powiedział rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.

Pomimo obrażeń funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali podejrzewanego.

W miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako. Dziś mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty w białostockiej prokuraturze.

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

