„48-letni mężczyzna strzelał do policjantów z karabinka pneumatycznego podczas próby zatrzymania, w związku z podejrzeniem posiadania materiałów pornograficznych osób nieletnich” – poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.
CBZC poinformowało PAP, że do zdarzenia doszło przedwczoraj. Funkcjonariusze CBZC chcieli zatrzymać 48-letniego mężczyznę, w związku z podejrzeniem posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych osób nieletnich.
W stronę policjantów padły strzały
Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa. W pewnym momencie nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo
— powiedział rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.
Pomimo obrażeń funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali podejrzewanego.
W miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako. Dziś mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty w białostockiej prokuraturze.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/745794-dramatyczna-interwencja-48-latek-strzelal-do-policjantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.