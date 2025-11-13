43-letni cyngiel tureckiej mafii zatrzymany w Warszawie. To efekt międzynarodowej współpracy służb oraz działań policji i CBA

  • Kryminał
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Cyngiel tureckiej mafii zatrzymany w Warszawie / autor: gov.pl
Cyngiel tureckiej mafii zatrzymany w Warszawie / autor: gov.pl

Śródmiejscy policjanci zatrzymali cyngla stambulskiej mafii. 43-letni obywatel Turcji poszukiwany był czerwoną notą Interpolu. W momencie zatrzymania miał przy sobie załadowany pistolet i amunicję do niego. Na trzy miesiące trafił do aresztu.

Zatrzymany mężczyzna jest łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na osoby w Stambule. Z ustaleń policjantów wynikało, że zatrzymany należał do stambulskiej mafii.

W tej sytuacji wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa. Takie środki zastosowano z uwagi na fakt, że mężczyzna mógł być uzbrojony i próbować uciekać za wszelką cenę

— przekazał mł. asp. Pacyniak.

Sukces kontrterrorystów!

Mężczyzna został zatrzymany przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej. W akcji brali udział kontrterroryści.

W momencie zatrzymania policjanci znaleźli przy nim broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz 26 sztuk amunicji

— przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Trop groźnego gangstera

Na trop groźnego gangstera, który przyjechał do stolicy, wpadli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji. Ustalili, że 43-latek jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania.

Wszystkie informacje jednoznacznie wskazywały, że jest on członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji. Kluczowa w tej sprawie okazała się współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego

— zaznaczył mł. asp. Pacyniak.

Wyjaśnił, że działania prowadzono wielotorowo, opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką. 43-latek był poszukiwany czerwoną notą, wydaną przez Interpol, jako osoba niebezpieczna.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zlecił zabójstwo łódzkiego gangstera 26 lat temu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali 61-letniego członka zorganizowanej grupy przestępczej

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych