Prokurator przedstawił zarzut pięciu osobom zatrzymanym w związku z bójką w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. W wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy z z 8 na 9 listopada, zmarł 23-latek.
Pięciu zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w bójce. Dodatkowo jedna z tych osób, która używała pałki, usłyszała zarzut udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Skierował też wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu – przekazała PAP prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Zatrzymane są też trzy osoby, z którymi nie dokonano jeszcze czynności procesowych. Są one zaplanowane na jutro
— dodała.
Zatrzymano też jedną z dwóch poszukiwanych osób. Nie jest to jednak osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna jej tożsamość.
CZYTAJ TAKŻE: 23-latek trafił do szpitala w nocy po bójce w centrum Szczecinka. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia
Bójka w Szczecinku
Do nocnej bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z 8 na 9 listopada w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie). W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Dwóch po opatrzeniu opuściło placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.
Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.
Co wiadomo?
Jak informowała prokuratura, że wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.
Zatrzymani to mężczyźni w wieku około 20 lat.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/745433-23-latek-zmarl-po-bojce-prokurator-przedstawil-zarzut
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.