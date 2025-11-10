36-letnia kobieta z gminy Raciąż przez ponad rok okradała swoją 81-letnią sąsiadkę. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Magdy N., która dokonywała przestępstw w domu emerytki pod jej nieobecność. Złodziej wpadł dzięki zamontowanej fotopułapce zamontowanej w lokum seniorki.
Według Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega płońska prokuratura rejonowa, 36-letnia Magda N., jest podejrzana o popełnienie 13 przestępstw, zakwalifikowanych jako kradzieże z włamaniami, który dokonywała od lipca ubiegłego roku do października tego roku.
Z ustaleń śledztwa wynika, że 36-latka wykorzystując nieobecność w domu 81-letniej sąsiadki i posiadając klucze do drzwi wejściowych, okradała ją z gotówki „z częstotliwością około raz w miesiącu” - w sumie na łączną kwotę około 19 tys. zł, przy czym każdorazowo skradzione kwoty były różnej wielkości, aby nie wzbudzić podejrzeń pokrzywdzonej.
Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym
— przekazała płocka Prokuratura Okręgowa. Przypomniała jednocześnie, że za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Jak powiedział PAP rzecznik płockiej prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski, 36-latka była już w przeszłości karana, a obecny akt oskarżenia wobec niej nie jest jedynym, który w ostatnim czasie został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Płońsku.
Drugi akt oskarżenia dotyczy okradania pracodawcy. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzana, jako kasjerka w jednym ze sklepów, skanowała towary w taki sposób, że następnie zabierała je dla siebie
— wyjaśnił prokurator Maliszewski. Dodał, że także w tej sprawie akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Płońsku - w obu przypadkach nie ma jeszcze wyznaczonych terminów procesów.
Złodziej wpadł przez fotopułakę
Pod koniec października tego roku, gdy 36-latka została zatrzymana w sprawie włamań, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku poinformowała, że sprawcę zdemaskowała fotopułapka, którą w domu okradanej seniorki zainstalował zaniepokojony tymi zdarzeniami jej 53-letni syn.
Kamera nagrała wtedy, jak podczas nieobecności 81-latki do jej domu weszła mieszkająca niedaleko kobieta, a następnie z szafki, gdzie starsza pani przechowywała pieniądze, zabrała 900 zł i wyszła.
Podczas przeszukania domu 36-latki policjanci znaleźli m.in. parę kluczy należących do pokrzywdzonej seniorki. Zatrzymana tłumaczyła m.in., że klucze te znalazła, a włamując się do 81-latki „działała okazjonalnie”, gdy widziała, że sąsiadka wychodzi z domu.
Policjanci ustalili także, że w jednym z przypadków 36-latka ukradła kartę bankomatową seniorki i zapłaciła nią za zakupy w sklepie stacjonarnym, a także za zamówienie internetowe na ponad 400 zł, a kiedy karta została zablokowana, wyrzuciła ją.
