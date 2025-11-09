Policjanci z Raciborza zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli ścigani przez funkcjonariuszy z Czech. Kierowca busa, skradzionego wcześniej w tym kraju, wjechał na teren Polski w rejonie powiatu raciborskiego, gdzie do pościgu dołączyli polscy policjanci.
Jak poinformowała PAP aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, pościg rozpoczął się w Czechach, gdzie funkcjonariusze tamtejszej policji próbowali zatrzymać skradziony samochód Volkswagen Transporter. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i wjechał na teren Polski, w rejon powiatu raciborskiego.
Na terenie powiatu wodzisławskiego w miejscowości Odra, raciborscy policjanci, wykorzystując do tego radiowóz, skutecznie zatrzymali pojazd
— przekazała asp. sztab. Koniarska.
Doszło do kolizji, czyli zderzenia pojazdu z radiowozem
— dodała.
Wsparcie funkcjonariuszy z Wodzisławia Śląskiego
W akcji wsparcia uczestniczyli również policjanci z Wodzisławia Śląskiego, którzy zajmują się wyłącznie sprawą wykroczenia drogowego związanej z kolizją. Natomiast raciborska policja prowadzi dalsze czynności w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej – przestępstwa, za które odpowiedzialność ponoszą zatrzymani.
Policja czeska zakończyła udział w pościgu po przekroczeniu przez pojazd granicy z Polską.
W pojeździe znajdowali się dwaj obywatele Czech w wieku 30 i 36 lat. Zostali zatrzymani w Raciborzu i osadzeni w areszcie policyjnym. Samochód zabezpieczono na parkingu policyjnym
— wyjaśnił zastępca oficera prasowego KPP w Raciborzu Paweł Malcharczyk.
