„Lekarzom nie udało się uratować życia 23-latka, który trafił do szpitala w nocy po bójce w centrum Szczecinka. Mężczyzna zmarł” – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.
Do bójki z udziałem nieustalonej liczby osób doszło dziś w nocy w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala.
Trzy osoby w szpitalu
Jak przekazała PAP asp. Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem.
Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital
— powiedziała policjantka.
Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób.
Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.
