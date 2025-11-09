23-latek trafił do szpitala w nocy po bójce w centrum Szczecinka. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia

Lekarzom nie udało się uratować życia 23-latka, który trafił do szpitala w nocy po bójce w centrum Szczecinka. Mężczyzna zmarł” – poinformowała PAP oficer prasowa szczecineckiej policji asp. Anna Matys.

Do bójki z udziałem nieustalonej liczby osób doszło dziś w nocy w centrum Szczecinka, niedaleko szpitala.

Trzy osoby w szpitalu

Jak przekazała PAP asp. Matys, do szpitala trafiły trzy osoby, w tym 23-letni mieszkaniec Szczecinka z ranami, prawdopodobnie, po ugodzeniu nożem.

Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie inne osoby po opatrzeniu, opuściły szpital

— powiedziała policjantka.

Szczecinecka policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury, by ustalić okoliczności zdarzenia i jaką rolę pełnili w nim poszczególni jego uczestnicy. Jak ustaliła PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób.

Policja aktualnie nie informuje o zatrzymaniach i zarzutach.

