Poranny pościg policji na ulicach Krakowa! Padły strzały, młody kierowca w końcu trafił w ręce funkcjonariuszy

  • Kryminał
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Poranny pościg policji po ulicach Krakowa i jego okolicach! Młody mężczyzna, który przekroczył prędkość, nie zatrzymał się do kontroli. W czasie akcji mundurowych padły strzały. Całą sytuację opisano na łamach portalu RMF FM.

Dziś rano, przed godziną 8:00 na ul. Kapelanka w Krakowie funkcjonariusze policji próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu marki renault. Jednak mężczyzna postanowił, że spróbuje uciec.

Strzały w trakcie pościgu

Policjanci - jak wskazuje RMF FM - ruszyli za nim w pościg w kierunku podkrakowskiego Zabierzowa.

W trakcie akcji, aby zatrzymać uciekający pojazd, mundurowi musieli oddać strzały w kierunku samochodu

— czytamy.

Kierowca usiłował także uciec pieszo, co zakończyło się fiaskiem. Powodem całej sytuacji miały być środki odurzające, w których posiadaniu miał być mężczyzna. W miejscowości Budzyń trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zlecił zabójstwo łódzkiego gangstera 26 lat temu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali 61-letniego członka zorganizowanej grupy przestępczej

tt/RMF FM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych