Poranny pościg policji po ulicach Krakowa i jego okolicach! Młody mężczyzna, który przekroczył prędkość, nie zatrzymał się do kontroli. W czasie akcji mundurowych padły strzały. Całą sytuację opisano na łamach portalu RMF FM.
Dziś rano, przed godziną 8:00 na ul. Kapelanka w Krakowie funkcjonariusze policji próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu marki renault. Jednak mężczyzna postanowił, że spróbuje uciec.
Strzały w trakcie pościgu
Policjanci - jak wskazuje RMF FM - ruszyli za nim w pościg w kierunku podkrakowskiego Zabierzowa.
W trakcie akcji, aby zatrzymać uciekający pojazd, mundurowi musieli oddać strzały w kierunku samochodu
— czytamy.
Kierowca usiłował także uciec pieszo, co zakończyło się fiaskiem. Powodem całej sytuacji miały być środki odurzające, w których posiadaniu miał być mężczyzna. W miejscowości Budzyń trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zlecił zabójstwo łódzkiego gangstera 26 lat temu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali 61-letniego członka zorganizowanej grupy przestępczej
tt/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/745313-poranny-poscig-policji-na-ulicach-krakowa-padly-strzaly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.