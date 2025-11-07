Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt prawie 40 kg marihuany. Narkotyki ukryte były w dwóch walizkach. Zatrzymano 26-letnią obywatelkę Szwecji.
Kobieta przyleciała na lotnisko Chopina z Bangkoku i korzystała z przejścia „nic do zgłoszenia”. Jednak funkcjonariusze skierowali ją do kontroli.
W wyniku kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli 4 foliowe, zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziło Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku
— przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.
40 kg narkotyków
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kg narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 1,9 mln zł.
Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zwartość bagażu tłumaczyła się, że nie wiedziała, co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie.
W prokuraturze usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara grzywny i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.
tt/PAP
