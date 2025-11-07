WIDEO

Zuchwała próba przemytu udaremniona przez KAS! Szwedka przywiozła na lotnisko Chopina... 40 kilogramów marihuany

  • Kryminał
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Przejęte narkotyki na wadze / autor: KAS
Przejęte narkotyki na wadze / autor: KAS

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt prawie 40 kg marihuany. Narkotyki ukryte były w dwóch walizkach. Zatrzymano 26-letnią obywatelkę Szwecji.

Kobieta przyleciała na lotnisko Chopina z Bangkoku i korzystała z przejścia „nic do zgłoszenia”. Jednak funkcjonariusze skierowali ją do kontroli.

W wyniku kontroli funkcjonariusze w dwóch walizkach znaleźli 4 foliowe, zamknięte próżniowo pakiety z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana, co potwierdziło Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku

— przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

40 kg narkotyków

Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 40 kg narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 1,9 mln zł.

Podróżna na pytania funkcjonariuszy o zwartość bagażu tłumaczyła się, że nie wiedziała, co jest w walizkach i że ktoś ją poprosił o przewiezienie.

W prokuraturze usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej kara grzywny i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ: Policjanci z Wejherowa przechwycili 80 kg narkotyków! Znaleźli je w samochodach należących do 31-letniego Ukraińca

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych