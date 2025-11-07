„Małopolscy łowcy głów zatrzymali 61-letniego członka zorganizowanej grupy przestępczej, poszukiwanego listem gończym za zlecenie 26 lat temu zabójstwa łódzkiego gangstera. Mężczyzna ukrywał się na Podhalu” – poinformowała małopolska policja.
Według policji mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i odpowiadał za zlecenie i przygotowanie zabójstwa w 1999 r. jednego z łódzkich gangsterów. Ofiara zginęła na miejscu w wyniku oddanych w jej kierunku strzałów.
Łowcy głów namierzyli poszukiwanego
Sprawę poszukiwawczą prowadzili małopolscy łowcy głów od sierpnia tego roku. Ustalili, że zleceniodawca zabójstwa przez wiele lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca pobytu i zrywając kontakty rodzinne oraz towarzyskie. Według ustaleń śledczych przez długi czas przebywał w Danii.
Analiza materiałów i nowe informacje pozwoliły policjantom zlokalizować 61-latka w jednej z miejscowości w powiecie tatrzańskim. Funkcjonariusze dokonali siłowego wejścia do wytypowanej posesji, gdzie odnaleźli poszukiwanego. Tego samego dnia trafił do aresztu w celu odbycia zasądzonej kary.
Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, zwany potocznie łowcami głów, to elitarna jednostka policji zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców ściganych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych spraw dotyczących najpoważniejszych przestępstw.
Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/745131-lowcy-glow-namierzyli-zleceniodawce-zabojstwa-sprzed-26-lat
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.