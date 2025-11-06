Ukrainiec wydalony z Polski! Mężczyzna miał pomagać swoim rodakom nielegalnie migrować na teren naszego kraju

Ukrainiec zatrzymany przez Straż Graniczną
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Dołhobyczowa (Lubelskie) zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy. Jest podejrzany o organizowanie rodakom za pieniądze nielegalnej migracji do Polski. Został wydalony na Ukrainę.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki poinformował, że jego funkcjonariusze zatrzymali 29-latka w Krakowie. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Hrubieszowie usłyszał zarzut zorganizowania pięciu obywatelom Ukrainy nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy w województwie lubelskim.

Postępowanie wykazało, że podejrzany miał świadomość tego, że łamie prawo i czerpał z nielegalnego procederu korzyści finansowe.

Doprowadzony do granicy

Straż Graniczna ustaliła, że dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce „stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”, dlatego w tym tygodniu 29-latek został doprowadzony do granicy państwa i przekazany ukraińskim służbom granicznym.

Wydalony obywatel Ukrainy przez sześć lat nie będzie mógł wrócić do Polski. Ma też zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Od początku roku funkcjonariusze NOSG nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Ukrainy do Polski 24 osobom.

