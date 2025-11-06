Atak nożownika w Sulęcinie! Podejrzany już w areszcie. Bez powodu miał ugodzić w okolice szyi przypadkowego przechodnia

Do aresztu trafił 24-latek, który w Sulęcinie (Lubuskie) bez powodu ugodził nożem w okolice szyi przypadkowego przechodnia. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia – poinformował w asp. Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

24-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie potrafił wytłumaczyć powodu swojej agresji wobec nieznanego mu mężczyzny. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

— dodał asp. Maksimczyk.

Cios i ucieczka nożownika

Do zajścia doszło w ub. tygodniu na jednej z ulic Sulęcina. Podejrzany podbiegł do idącego mężczyzny, zadał mu cios nożem w okolice szyi i uciekł. Pomimo odniesionych obrażeń, pokrzywdzony zdołał dotrzeć do rodziny, która udzieliła mu pierwszej pomocy i powiadomiła pogotowie i policję.

Po przyjęciu zgłoszenia, na podstawie rysopisu policjanci rozpoczęli poszukiwania nożownika. Szybko go odnaleźli. Ten na widok radiowozu próbował uciec. Został dogoniony przez funkcjonariuszy, obezwładniony i zatrzymany.

mly/PAP

