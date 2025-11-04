Dożywocie dla Doriana S. Warszawski sąd utrzymał w mocy karę dla sprawcy koszmarnej zbrodni na 25-letniej kobiecie

  • Kryminał
  • opublikowano:
Sędzia Marzanna Piekarska-Drążek podczas ogłoszenia wyroku ws. Doriana S.
Sędzia Marzanna Piekarska-Drążek podczas ogłoszenia wyroku ws. Doriana S. / autor: PAP/Paweł Supernak

Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy karę dożywotniego więzienia w systemie terapeutycznym dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo 25-letniej kobiety w centrum stolicy. Wyrok jest prawomocny.

Do zbrodni doszło 25 lutego 2024 r. Nagą i nieprzytomną kobietę w bramie posesji przy ul. Żurawiej w Warszawie znalazł dozorca, który wezwał pogotowie i policję. Obywatelka Białorusi w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zmarła 1 marca, nie odzyskawszy przytomności.

Sprawcę policja zatrzymała jeszcze w dniu napaści. Okazał się nim 23-letni wówczas Dorian S. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli m.in. użyty do przestępstwa duży nóż kuchenny i kominiarkę. Mężczyzna zgwałcił kobietę, a także zrabował jej dwa telefony komórkowe, kilka kart płatniczych i portfel.

SA: Sprawa została prawidłowo przeprowadzona i oceniona

Nieprawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło 17 stycznia. Sąd I instancji skazał Doriana S. na dożywocie w systemie terapeutycznym. Oprócz dożywocia nakazał mu też zapłatę 200 tys. zł zadośćuczynienia dla chłopaka kobiety. Apelację od tego wyroku złożyli obrońcy mężczyzny.

Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w mocy. W uzasadnieniu sąd wskazał m.in., że sprawa została prawidłowo przeprowadzona i oceniona przez sąd I instancji.

aja/PAP

