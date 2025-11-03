Sad w Hamburgu uznał dopuszczalność ekstradycji Patryka M. znanego jako „Wielki Bu” do Polski. Do ustaleń tych dotarł Polsat News. Decyzja ta musi jednak zostać jeszcze zaakceptowana przez Prokuraturę Generalną w Niemczech.
Media ujawniły, że 28 października niemiecki sąd podjął decyzję o możliwości ekstradycji Patryka M. do Polski.
Stanowisko obrony
Doniesienia te potwierdził na antenie Polsat News mec. Gregor P. Jezierski, obrońca mężczyzny.
Jestem zaskoczony faktem, że sąd tę decyzję udostępnił opinii publicznej. To jest nietypowe. Nie miałem nawet możliwości z klientem porozmawiać
— stwierdził.
Sąd stworzył fakt dokonany. Nie uwzględnił w dużej mierze naszych argumentów, które zostały uzupełnione dodatkowymi pismami procesowymi. Będziemy się zwracali do sądu, żeby te argumenty zostały uwzględnione. Będziemy się starali osiągnąć, żeby sąd jeszcze raz tę decyzję podjął pod uwzględnieniem naszych wszystkich argumentów. To jest po prostu nieporozumienie. Nie dano nam adekwatnego czasu i nie zostało to wszystko uwzględnione
— mówił.
Kierwiński świętuje
Postać „Wielkiego Bu” rządzący próbowali przez całą kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi nieudolnie skleić z późniejszym zwycięzcą tych wyborów - prezydentem Karolem Nawrockim, co im się nie udało (podobnie jak wiele innych absurdalnych zabiegów).
Mimo to nie ustają oni w dalszych desperackich próbach.
Wielki Bu i wielki powrót do Polski. Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M. do Polski. Koledzy czekają
— świętował w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Zatrzymanie „Wielkiego Bu”
14 października w Hamburgu doszło zatrzymania „Wielkiego Bu” za którym wydany był Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany ws. śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie, które dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. rozprowadzaniem środków odurzających i kradzieżami samochodów.
CZYTAJ TAKŻE: Policja zatrzymała „Wielkiego Bu” w Hamburgu. Był ścigany ENA, planował wylot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
as/X/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/744804-niemiecki-sad-wyrazil-zgode-na-ekstradycje-wielkiego-bu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.